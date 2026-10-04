"Jaunā Vienotība" novelk sarkanās līnijas jaunās valdības veidošanā
Iniciatīvai jaunās valdības veidošanā jābūt uzvarējušā "Apvienotā saraksta" (AS) pusē, sacīja "Jaunās vienotības" (JV) Saeimas frakcijas vadītājs Edmunds Jurēvics.
Jurēvics gan sprieda, ka sākt nopietnas sarunas par jauno koalīciju nebūtu korekti pirms politisko spēku tikšanās ar Valsts prezidentu, kurš jau teicis, ka jaunnedēļ sāks politiskās konsultācijas ar katru parlamentā ievēlēto partiju.
"Mēs, protams, atsauksimies prezidenta aicinājumam. Jau šobrīd ir skaidrs, ka sešas partijas ir Saeimā, un arī JV būs pārstāvēta Saeimā. Nav noslēpums, ka mēs netaisāmies ne atbalstīt, ne būt koalīcijas daļa, kur tiešā vai pastarpinātā veidā būtu iesaistīta "Latvija pirmajā vietā" (LPV) vai "Suverēnā vara/Apvienība jaunlatvieši" (SV/AJ). Ar pārējām valstiski un eiropeiski domājošajām politiskajām partijām esam gatavi sastrādāties," komentēja politiķis.
Viņš pauda, ka JV darbību nākamajā parlamentā balsīs savās vērtībās, kas ir proeropeiskums, tiesiskums, cilvēktiesību jautājumi un atbildīga fiskālā politika.
"Mēs savas vērtība un arī programmas uzstādījumus nemainām. Mēs ar pazemību esam pateicīgi mūsu pamata vēlētājam, kas deva mums mandātu būt parlamentā, un mēs pie saviem solījumiem un vērtībām turēsimies pārliecinoši," solīja Jurēvics.
Viņš apgalvoja, ka JV ir gatava strādāt jebkurā situācijā, neatkarīgi no tā, vai darbosies koalīcijā vai opozīcijā. Jautāts, vai ir sāktas sarunas par koalīcijas izveidi, Jurēvics sacīja, ka pašlaik visi vēl gaida gala rezultātus, bet nopietnās sarunas nebūtu korekti veikt pirms tikšanās ar prezidentu.
Kādreiz valdošā "Jaunā vienotība" nervozi gaida Saeimas vēlēšanu rezultātus
Kādreiz valdošās "Jaunās vienotības" pārstāvji gaida Saeimas vēlēšanu rezultātus.
Jau ziņots, ka pēc aptuveni 99% balsu saskaitīšanas 15. Saeimas vēlēšanās pārliecinoši ir uzvarējis AS, kura Saeimā iegūto mandātu skaits sasniedzis 42.
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Provizoriskie vēlēšanu rezultāti liecina, ka nākamajā Saeimā būs iekļuvušas tikai sešas partijas, bet pirmā aiz 5% vēlēšanu barjeras būs palikusi Zaļo un zemnieku savienība (ZZS).
Balsu skaitīšanai faktiski noslēdzoties, par AS nodoti 35,3% balsu. Otrajā vietā ar 13,1% balsu ir LPV, kam ar 11,74% balsu seko partiju apvienība SV/AJ. Par Nacionālo apvienību (NA) ir nobalsojuši 8,91% vēlētāju, par "Progresīvajiem" - 7,81%, bet par JV - 6,34% balsu.
Attiecīgi AS Saeimā iegūs 42 vietas, LPV - 17, SV/AJ - 15, NA - 10, "Progresīvie" - deviņas, bet JV - septiņus mandātus.
Pārējās astoņas kandidējušās partijas ir palikušas "zem svītras". ZZS ir ieguvusi 4,41% balsu, "Mēs mainām noteikumus" - 3,43% balsu, partija "Latvijas attīstībai" - 2,18% balsu. Šīs partijas varēs pretendēt uz valsts finansējumu, jo ir savākušas vairāk nekā 2% vēlētāju balsu.
Tūlīt zem šīs 2% barjeras ir palikusi partija "Stabilitātei" ar 1,99% atbalstu, partija "Austošā saule Latvijai" (ASL) - 1,33% balsu, partija "Gobzema saraksts" - 0,98% balsu, partija "Saskaņas centrs" - 0,82% balsu, bet Jaunā konservatīvā partija - 0,33% balsu. Visas šīs partijas, izņemot ASL, līdz šim bija valsts finansējuma saņēmējas.