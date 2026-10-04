“Vilšanās un vienaldzība ir bīstamas”: Valsts prezidents satraukts par zemo vēlētāju aktivitāti Saeimas vēlēšanās
Vēlētāju salīdzinoši zemā aktivitāte 15. Saeimas vēlēšanās ir satraucoša, paziņojumā sociālajos tīklos vērtē Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs.
Vēlētāju aktivitāte 15. Saeimas vēlēšanās bijusi visu laiku zemākā kopš neatkarības atgūšanas - šogad vēlēšanās piedalījās tikai 51,8% vēlētāju.
Prezidents sociālajos tīklos pateicies visiem, kuri piedalījās vēlēšanās, kā arī vēlēšanu komisiju locekļiem, organizatoriem un tiem, kuri rūpējās par drošu un netraucētu vēlēšanu norisi. Rinkēvičs atzīst, ka vēlēšanu organizēšanā ir lietas, kuras nepieciešams uzlabot un pilnveidot, tostarp arī normatīvajā regulējumā, tomēr kopumā esot paveikts liels un sarežģīts darbs.
Prezidents apsveicis Saeimā iekļuvušos politiskos spēkus un to kandidātus, bet pateicies arī partijām, kuras palikušas “aiz svītras”.
“Svarīgi, ka ir cilvēki, kas tieši jūsu idejas un programmas atzina par piemērotām, tātad ir potenciāls tās attīstīt un pārliecināt plašāku vēlētāju loku, nākamais politiskais cikls nemaz nav aiz kalniem,” norāda Rinkēvičs.
Vienlaikus prezidents īpaši izceļ vēlētāju aktivitāti, kuru viņš vērtē kā satraucoši zemu. “Iespējams, ka daudzi tomēr neticēja savai spējai ietekmēt politiskos procesus un viņus neuzrunāja partiju piedāvājums. Vilšanās un vienaldzība ir bīstamas mūsu valsts demokrātiskiem pamatiem un nākotnei,” uzsver prezidents.
15. Saeimas vēlēšanas Latvijas reģionos
Šodien, 3. oktobrī, notiek 15. Saeimas vēlēšanas, kurās par 100 deputātu vietām sacenšas 1428 kandidāti no 14 politisko spēku sarakstiem.
Viņaprāt, pēc vēlēšanu kaislību norimšanas par zemās līdzdalības iemesliem nopietni jādomā gan politiķiem, gan ekspertiem, gan žurnālistiem.
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Rinkēvičs vienlaikus uzsver, ka vienkārša risinājuma sabiedrības uzticības atjaunošanai nebūs. “Nav un nebūs viena brīnumnūjiņa, arī man tādas nav,” pauž prezidents.
Viņš cer, ka 15. Saeima ar savu darbu spēs būtiski uzlabot sabiedrības uzticību valsts varai un nākamajās Saeimas vēlēšanās piedalīsies ievērojami vairāk pilsoņu. “Pēc mēneša Latvija sāks jaunu nodaļu mūsu valsts attīstībā. Veiksmi mūsu priekšstāvjiem un lai mums visiem kopā izdodas veidot labāku un drošāku Latviju!” novēl Rinkēvičs.
Tā norit 15. Saeimas vēlēšanas iecirknī Nr. 85
15. Saeimas vēlēšanas iecirknī Nr. 85 J. G. Herdera Rīgas Grīziņkalna vidusskolā Rīgā.