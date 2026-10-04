Nacionālā apvienība gatava turpināt darbu Kulberga valdībā; sadarbību ar LPV un “Progresīvajiem” neredz
Nacionālā apvienība (NA) ir gatava strādāt "Apvienotā saraksta" (AS) premjera Andra Kulberga vadītā valdībā arī turpmāk, atzina viens no NA līderiem, iekšlietu ministrs Jānis Dombrava.
Viņš izteica pateicību NA vēlētājiem, un norādīja, ka apvienības rezultāti esot stabili. "Protams, būtu jau gribēts straujš lēciens, bet jānovērtē, ka nav bijis liels kritiens uz leju," sprieda Dombrava.
Ministrs sacīja, ka šodienas laikā būs jāsaprot līdz galam, kas ir iekļuvis parlamentā, bet vienlaikus sākšoties savstarpējā saziņa par to, kā turpmāk virzīties uz priekšu. "Ir ļoti labas iespējas izveidot līdzīgu valdību kā līdz šim" vērtēja Dombrava.
Jautāts, vai NA ir gatava, ka arī nākamo valdību veidos vēlēšanās pārliecinoši uzvaru guvušais AS ar Kulbergu, Dombrava sacīja, ka mandāts šim politiskajam spēkam ir dots ļoti pārliecinošs, tādēļ nebūtu pareizi šajā ziņā kaut ko mainīt. Vienlaikus viņš izcēla, ka tas AS arī uzliek milzīgu atbildību pret vēlētājiem.
Dombrava pauda, ka līdzšinējās koalīcijas partijas AS un "Jaunā Vienotība" (JV) pārstāv nacionālkonservatīvu skatu uz lietām, un, ja puses atradīs pareizos sadarbības formātus, tad kopā ar šiem politiskajiem spēkiem esot iespējams pilnvērtīgi īstenot vēlētājiem dotos solījumus.
Ar kādu citu no šajā Saeimā iekļuvušajiem politiskajiem spēkiem NA būtu ļoti sarežģīti vai neiespējami sadarboties, vērtēja Dombrava, tajā skaitā arī ar "Latvija pirmajā vietā". "Redzot, kādi cilvēki ir ievēlēti no šī saraksta Saeimā, cilvēki, kuri vēl nesen bija "Saskaņas" rindās, kuri iestājās pret izglītību valsts valodā, neredzu iespēju sadarboties," apgalvoja Dombrava. Tas pats attiecoties arī uz "Progresīvajiem".
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Dombrava uzsvēra, ka šobrīd NA stingri neuzstāj, ka partijai ir jāsaglabā viens vai otrs amats valdībā. Šobrīd esot "jāsēžas pie galda", lai saprastu, vai var turpināt tur, kur ir strādājuši iepriekš.
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