“Mēs mainām noteikumus" Saeimā neiekļūst; Baško sola turpināt darbu ārpusparlamenta opozīcijā
Partijas “Mēs mainām noteikumus” (MMN) pārstāvis Jāzeps Baško pēc 15. Saeimas vēlēšanām atzinis, ka partijas rezultāts nav tāds, uz kādu tā cerējusi, tomēr politiskais spēks darbu turpināšot arī ārpus parlamenta.
Baško sociālajos tīklos apsveicis vēlēšanās uzvarējušo “Apvienoto sarakstu” (AS) un tā līderi Andri Kulbergu ar pārliecinošo rezultātu, vienlaikus pateicoties MMN vēlētājiem.
“Kārtīgākai rezultātu analīzei vajadzēs kārtīgāk izgulēties, bet arī pēc pāris stundu miega skaidrs, ka rezultāti nav tādi, uz kādiem cerējām,” raksta Baško.
MMN vēlēšanās ieguvusi aptuveni 3,4% balsu un palikusi aiz 5% barjeras, kas nepieciešama iekļūšanai Saeimā. Baško norāda, ka kopvērtējumā partija finišējusi astotajā vietā. Rīgā MMN bijusi septītā, savukārt Vidzemē, Zemgalē un Kurzemē partijas procentuālais rezultāts bijis augstāks nekā galvaspilsētā.
“Galvenais ir tas, ka mūsu darbs nekādi nebeidzas. Tas tikai sākas,” uzsver Baško. Viņš norāda, ka pēc neveiksmīga mēģinājuma iekļūt parlamentā ar pirmo piegājienu partijai tagad būšot jāiet “garais ceļš”, turpinot veidot labēji un nacionāli konservatīvu politisko spēku.
Baško arī paziņojis, ka MMN plāno darboties kā ārpusparlamenta opozīcija un kritizēt jaunās Saeimas un topošās valdības darbu. Viņaprāt, īpaši būtisks būs jaunās koalīcijas sastāvs, tostarp tas, vai tajā būs Nacionālā apvienība.
“Latvijas kursu mainīt no bezdibeņa trajektorijas uz kādu citu ir uzticēts Kulbergam. Mēs no ārpusparlamenta opozīcijas turpināsim apgādāt Kulbergu ar idejām, kā to paveikt,” raksta Baško.
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Viņš vienlaikus uzskata, ka AS pārliecinošais rezultāts aktualizēšot MMN iepriekš virzīto ideju par vēlēšanu sistēmas maiņu. Baško kritizē tā dēvēto “līdzbraucēju efektu”, kad partijas augsta kopējā rezultāta dēļ Saeimā varot iekļūt arī kandidāti, kuri individuāli saņēmuši salīdzinoši nelielu vēlētāju atbalstu vai vairāk svītrojumu nekā plusu.
Baško uzsvēris, ka MMN pēc vēlēšanām negrasās doties “trīs gadu atvaļinājumā” un turpinās politisko darbību līdz nākamajām vēlēšanām.