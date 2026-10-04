Rīgā bezvēsts pazudis 1986. gadā dzimušais Māris Bergs
Foto: Valsts policija
Māris Bergs.
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Rīgā bezvēsts pazudis 1986. gadā dzimušais Māris Bergs

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Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Rīgas Austrumu pārvalde meklē bezvēsts prombūtnē esošo 1986. gadā dzimušo Māri Bergu.

Rīgā bezvēsts pazudis 1986. gadā dzimušais Māris B...

Vīrietis pēdējo reizi redzēts šā gada 2. oktobrī ap pulksten 11.00 Rīgā, Pļavniekos, pie tirdzniecības centra "Tālava", kur iekāpa autobusā, informē likumsargi.

Bija ģērbies melnā džemperī ar baltu uzrakstu priekšā "Lonsdale", melnās sporta biksēs un pelēkos sporta apavos ar baltu zoli.

Valsts policija aicina aplūkot vīrieša fotogrāfiju un atsaukties ikvienu, kurš zina viņa iespējamo atrašanās vietu, zvanot pa tālruņa numuru 112.

Foto: Valsts policija
Māris Bergs.
Māris Bergs.

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