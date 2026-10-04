Māris Bergs.
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Šodien 10:33
Rīgā bezvēsts pazudis 1986. gadā dzimušais Māris Bergs
Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Rīgas Austrumu pārvalde meklē bezvēsts prombūtnē esošo 1986. gadā dzimušo Māri Bergu.
Vīrietis pēdējo reizi redzēts šā gada 2. oktobrī ap pulksten 11.00 Rīgā, Pļavniekos, pie tirdzniecības centra "Tālava", kur iekāpa autobusā, informē likumsargi.
Bija ģērbies melnā džemperī ar baltu uzrakstu priekšā "Lonsdale", melnās sporta biksēs un pelēkos sporta apavos ar baltu zoli.
Valsts policija aicina aplūkot vīrieša fotogrāfiju un atsaukties ikvienu, kurš zina viņa iespējamo atrašanās vietu, zvanot pa tālruņa numuru 112.
Māris Bergs.