Pēc pārliecinošās uzvaras "Apvienotais saraksts" nosauc savas ambīcijas nākamajā valdībā
Saeimas vēlēšanās uzvarējušais "Apvienotais saraksts" (AS) gatavojas premjera amata kandidāta nominēšanai no savām rindām, grasās saglabāt finanšu ministra un, iespējams, tēmēt arī uz ārlietu ministra amatu, sacīja viens no AS līderiem, viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrs Edgars Tavars (AS).
Politiķis sacīja, ka AS, protams, iecerējis saglabāt premjera amatu un arī finanšu ministra amatu. Viņš arī nenoliedza, ka, ņemot vērā vēlēšanu rezultātus, AS pārziņā nākamajā valdībā varētu nonākt vairāk ministriju nekā pašreizējā Ministru kabinetā.
Tavars pieļāva, ka AS cita starpā varētu pretendēt uz Ārlietu ministrijas vadīšanu, kas līdz šim bijusi "Jaunās vienotības" (JV) pārziņā. Vienlaikus viņš uzsvēra, ka sarunas par valdības veidošanu vēl tikai sāksies un konkrēti amati tiks vēl tikai pārrunāti.
Pēc AS politiķa teiktā, "līdzšinējais koalīcijas rāmis", kurā no Saeimā ievēlētajiem politiskajiem spēkiem ir arī Nacionālā apvienība un JV, izskatās optimālākais, kurā sākt sarunas par jaunās valdības izveidi.
Tavars šobrīd nesaredz iespēju koalīcijā aicināt partiju "Latvija pirmajā vietā".
Tavars sprieda, ka bija gaidījis, ka AS nākamajā parlamentā varētu iegūt vismaz 30 vietas, tādēļ 42 vietas, kuras pēc provizoriskajiem vēlēšanu rezultātiem ieguvis AS, esot bijis "neliels pārsteigums".
Tavars vērtēja, ka 70% no AS labā rezultāta ir AS pašreizējā Ministru prezidenta un nākamās valdības premjera amata kandidāta Andra Kulberga nopelns. "Tās ir viņa darba spējas, personīgās īpašības, spēja atklāti komunicēt," sprieda ministrs.
"Apvienotais saraksts" gaida vēlēšanu rezultātus
Partiju apvienības "Apvienotais saraksts" pārstāvji sagaida 15. Saeimas vēlēšanu rezultātus.
Runājot par pārējo partiju rezultātiem, Tavars atzina, ka viņam esot cilvēcīgi žēl Zaļo un zemnieku savienība (ZZS). Tai pat laikā viņš uzskata, ka šāds rezultāts šim politiskajam spēkam ir savā ziņā likumsakarīgs gan tādēļ, ka viņi "mētājušies" Stambulas konvencijas jautājumā, gan arī tā dēvētās kokrūpnieku lietas dēļ un arī saistībā ar neilgi pirms vēlēšanām alkohola reibumā pie stūres pieķerto toreizējo labklājības ministru Reini Uzulnieku.
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Jau vēstīts, ka pēc aptuveni 99% balsu saskaitīšanas 15. Saeimas vēlēšanās pārliecinoši ir uzvarējis "Apvienotais saraksts" (AS), kura Saeimā iegūto mandātu skaits sasniedzis 42.
AS iegūtais mandātu skaits ir visu laiku labākais kāda politiskā spēka sasniegtais rezultāts Saeimas vēlēšanās pēc neatkarības atjaunošanas. Salīdzinoši partija "Latvijas ceļš" 1993. gadā Saeimā ieguva 36 mandātus, "Vienotība" 2010. gadā 33 mandātus, bet "Saskaņa" 2011. gada ārkārtas vēlēšanās 31 mandātu.