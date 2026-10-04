Saeimas vēlēšanu nakts Latvijas kibertelpā aizvadīta mierīgi
15. Saeimas vēlēšanu nakts Latvijas kibertelpā aizvadīta mierīgi un ar vēlēšanu norisi saistīti kiberdrošības incidenti vai apdraudējumi nav konstatēti, svētdienas rītā informē CERT.LV.
Arī pēc vēlēšanu iecirkņu slēgšanas un balsu skaitīšanas laikā neesot novērotas aktivitātes, kas būtu ietekmējušas vēlēšanu procesā iesaistītās informācijas sistēmas vai institūciju darbu.
CERT.LV norāda, ka kiberdrošības situācija kopumā saglabājusies stabila.
Vienlaikus arī svētdien CERT.LV sadarbībā ar citām iesaistītajām institūcijām turpinās pastiprināti uzraudzīt norises Latvijas kibertelpā un saglabās gatavību operatīvi reaģēt, ja tas būs nepieciešams.
15. Saeimas vēlēšanas Latvijā notika sestdien, 3. oktobrī.
Kā ziņots 15. Saeimas vēlēšanās pārliecinoši uzvar AS, bet Zaļo un zemnieku savienība (ZZS), visticamāk, nav spējusi pārvarēt 5% barjeru. AS pie šāda spēku samēra var cerēt uz 42 deputātu krēsliem. Tikmēr LPV var cerēt uz 17 mandātiem, SV/AJ - 15, NA - 10, "Progresīvie" - deviņiem, bet JV - septiņiem mandātiem.
"Apvienotais saraksts" gaida vēlēšanu rezultātus
Partiju apvienības "Apvienotais saraksts" pārstāvji sagaida 15. Saeimas vēlēšanu rezultātus.