Vai Kovšu ezerā vērts mest makšķeri? Zināms ekspertu vērtējums
Rēzeknes Kovšu ezera zivju resurss ir makšķerniekam vidēji pievilcīgs, pausts SIA "Saldūdeņu risinājumi" izstrādātājos ezera ekspluatācijas noteikumos, ko apstiprinājusi dome.
Izpētē Kovšu ezera ekoloģiskā kvalitāte vērtējama kā vidēja, zivju barības bāze pietiekama gan zivju mazuļu attīstībai, gan pieaugušu zivju populāciju uzturēšanai. Saskaņā ar oficiālu informāciju Kovšu ezera zivju krājumi pēdējos gados papildināti 2020. gadā ielaižot 1000 zandarta mazuļu, 2021. gadā 1300 līdaku mazuļu, bet 2023. gadā - 3000 zandarta mazuļu.
Saskaņā ar Zvejniecības likumu Kovšu ezerā rūpnieciskā zveja ir aizliegta, izņemot zušu, stagaru, ezera salaku un vīķu specializētu zveju un zveju īpašos nolūkos un zinātniskās izpētes nolūkos.
"Līdzšinējā sistēma, kur ezera zivsaimniecisko apsaimniekošanu veic Rēzeknes pašvaldība, kopumā uzskatāma par piemērotu ezera apsaimniekošanai. Tomēr šādu nelielu un vietējai kopienai svarīgu ezeru apsaimniekošanā ieteicams aktīvāk iesaistīt vietējos iedzīvotājus," uzskata noteikumu izstrādātāji.
Viņa arī norāda, ka gadījumā, ja apsaimniekotājs vēlas, iespējams ezerā ieviest licencētās makšķerēšanas sistēmu. Šāds solis ļautu ar licencētās makšķerēšanas nolikuma palīdzību regulēt izņemto zivju daudzumu un gūt papildu ienākumus ezera apsaimniekošanai.
"Ezera zivju resurss šobrīd vērtējams kā makšķerniekam vidēji pievilcīgs un to iespējams uzlabot, veicot sistemātiskas apsaimniekošanas darbības. Ezers atrodas apdzīvotā vietā, tam ir augsta vērtība vietējās kopienas acīs. Šie faktori kopumā kalpo kā pamatojums licencētas makšķerēšanas sistēmas ieviešanai," uzsvērts dokumentā.
Vienlaikus tiek norādīts, ka papildu infrastruktūra makšķerniekiem nav nepieciešama. Taču ir jāapzina zemūdens medību intensitāte un pilnībā jāizskauž maluzvejniecība.