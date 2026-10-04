CVK skaidro, kāpēc vēlēšanu naktī nācās mainīt balsu skaitīšanas kārtību
Pirms Saeimas vēlēšanu balsu skaitīšanas sestdienas vakarā bija jāpārbauda vairāk nekā 700 balsojumu, kas saistīti ar balss nodošanu glabāšanā, informēja Centrālajā vēlēšanu komisijā (CVK), skaidrojot šī procesa kavēšanos.
Līdzko tika saņemti signāli no Pašvaldību vēlēšanu komisijām, ka tās vairs nevēlas gaidīt uz citiem kolēģiem, Centrālā vēlēšanu komisija (CVK) sasauca komisijas ārkārtas sēdi un pieņēma lēmumu mainīt balsu skaitīšanas instrukcijā noteikto secību un ļaut iecirkņiem atvērt vēlēšanu dienas kastes un sākt vēlēšanu dienas balsu skaitīšanu. Vienlaikus turpinājās glabāšanā nodoto balsu pārbaude.
Glabāšanā nodoto balsu statusa pārbaude bija jāpabeidz pirms šo balsu pievienošanas pārējām, lai nepieļautu, ka vienam vēlētājam tiek ieskaitīta gan iepriekš glabāšanā nodotā, gan vēlāk nodotā balss. Kopā šādu balsu ir vairāk nekā 700 un vēlētāju datu aktivitātes tabulā tie tiek atspoguļoti ailē “Mainījuši”.
Ja vēlētājs pēc balss nodošanas glabāšanā bija nobalsojis vēlreiz, viņa iepriekšējais balsojums bija jāanulē. To iespējams izdarīt, kamēr vēlēšanu aploksne atrodas reģistrācijas aploksnē ar vēlētāja identificēšanai nepieciešamo informāciju.
Ja no nepārbaudītām reģistrācijas aploksnēm tiktu izņemtas vēlēšanu aploksnes un sajauktas ar pārējām, vairs nebūtu iespējams noteikt, kura ir anulējamā balss.
15. Saeimas vēlēšanas Rīgā
“Digitālajā laikmetā demokrātijas burvība un posts vienlaikus ir tās caurspīdīgums un pieejamība tiešsaistes režīmā. Ir saprotama sabiedrības un mediju vēlme uzzināt jaunumus un saņemt interesējošos rezultātus nekavējoties. Mēs to respektējam, taču šāda pieeja ierobežo mūsu iespēju pārliecināties par to, ka sniegtā informācija ir pilnībā pārbaudīta un leģitīma. No vienas puses, mēs baidāmies no digitāliem rīkiem, no otras – sagaidām tūlītēju rezultātu publicēšanu arī tad, ja balsu uzskaite ietver manuālu darbu. Tik plaša mēroga procesā kā parlamenta vēlēšanas datu pārbaude un precizēšana ir būtiska darba daļa, kurai nepieciešams laiks,” uzsver CVK priekšsēdētājs Māris Zviedris.
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CVK uzņēmās atbildību par lēmumu, lai nodrošinātu precīzu balsu uzskaiti. Tas arī mazina risku, ka vēlēšanu rezultāti vēlāk varētu tikt apstrīdēti.