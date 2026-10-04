Līdaku Rīgā svītrojuši vairāk nekā 8800 vēlētāju; viņš nokrīt līdz saraksta pēdējai vietai
Rīgā no Saeimā ievēlētajiem politiskajiem spēkiem vislielāko atbalstu saņēmis "Apvienotais saraksts" (AS), bet vismazāko atbalstu guvusi Nacionālā apvienība (NA), liecina Centrālās vēlēšanu komisijas informācija.
Rīgā pašlaik saskaitītas balsis no visiem 163 iecirkņiem, bet vēl notiek svītrojumu un "plusu" apkopošana. Rīgā tiek sadalīts lielākais Saeimas deputātu mandātu skaits - 38.
AS Rīgas vēlēšanu apgabalā ieguvusi 14 mandātus, kurus varētu būt ieguvuši Andris Kulbergs, Jānis Jenzis, Līga Meņģelsone, Karīna Miķelsone, Guntars Vītols, Liene Apine, Mārtiņš Brencis, Edgars Štelmahers, Jānis Urtāns, Viesturs Vitovskis, Māris Ozoliņš, Agnese Kupača, Valters Bolevics un Jānis Stērninieks.
Visvairāk svītrotais šajā sarakstā ir Ingmārs Līdaka, kurš no trešās vietas nokritis līdz pēdējai. Viņu kopumā svītrojuši 8819 vēlētāji, bet "plusojuši" - 4974.
"Apvienotais saraksts" gaida vēlēšanu rezultātus
Partiju apvienības "Apvienotais saraksts" pārstāvji sagaida 15. Saeimas vēlēšanu rezultātus.
"Suverēnā vara/Apvienība jaunlatvieši" (SV/AJ) varētu būt ieguvusi septiņas vietas, un pie mandātiem tikuši Jūlija Stepaņenko, Rūdolfs Brēmanis, Ļubova Švecova, Jūlija Sohina, Natālija Ābola, Inna Djeri un Artūrs Klēbahs.
No "Latvija pirmajā vietā" (LPV) kopumā sešus mandātus varētu būt ieguvuši Ainārs Šlesers, Regīna Ločmele, Andrejs Klementjevs, Roberts Žemaitis, Maija Armaņeva un Jevgēnija Šafraneka.
"Progresīvie" (P) Rīgā ieguvuši piecus mandātus, pie deputātu vietām, iespējams, tiekot Andrim Šuvajevam, Mairitai Lūsei, Antoņinai Ņenaševai, Mārtiņam Hiršam un Selmai Levrencei.
"Progresīvo" sarakstā visvairāk svītrotais ir kādreizējais satiksmes ministrs Kaspars Briškens, kurš no ceturtās vietas sarakstā nokritis līdz pēdējai. Atbalstu viņam pauduši 1348 vēlētāji, bet svītrojuši - 2940 vēlētāji.
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"Progresīvie" gaida vēlēšanu rezultātus
"Jaunā vienotība" (JV) un Nacionālā apvienība (NA) varētu būt ieguvušas pa trim mandātiem, un Saeimā ievēlēti Baiba Braže, Andrejs Judins un Inese Lībiņa-Egnere no JV un Ilze Indriksone, Nauris Puntulis un Ivars Āboliņš no NA.
Kā ziņots 15. Saeimas vēlēšanās pārliecinoši uzvar AS, bet Zaļo un zemnieku savienība (ZZS), visticamāk, nav spējusi pārvarēt 5% barjeru. AS pie šāda spēku samēra var cerēt uz 42 deputātu krēsliem. Tikmēr LPV var cerēt uz 17 mandātiem, SV/AJ - 15, NA - 10, "Progresīvie" - deviņiem, bet JV - septiņiem mandātiem.
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