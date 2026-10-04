Vēsturiska uzvara: “Apvienotais saraksts” Saeimā iegūst 42 mandātus
Pēc aptuveni 99% balsu saskaitīšanas 15. Saeimas vēlēšanās pārliecinoši ir uzvarējis "Apvienotais saraksts" (AS), kura Saeimā iegūto mandātu skaits sasniedzis 42.
AS iegūtais mandātu skaits ir visu laiku labākais kāda politiskā spēka sasniegtais rezultāts Saeimas vēlēšanās pēc neatkarības atjaunošanas. Salīdzinoši partija "Latvijas ceļš" 1993. gadā Saeimā ieguva 36 mandātus, "Vienotība" 2010. gadā 33 mandātus, bet "Saskaņa" 2011. gada ārkārtas vēlēšanās 31 mandātu.
Tikmēr vēlētāju aktivitāte 15. Saeimas vēlēšanās bijusi visu laiku zemākā kopš neatkarības atgūšanas - šogad vēlēšanās piedalījās tikai 51,8% vēlētāju.
Balsis pašlaik vēl jāsaskata tikai 30 pasta balsošanas komisijās, savukārt par kandidātiem nodoto plusu un mīnusu skaitīšana jāpabeidz lielākā skaitā vēlēšanu iecirkņu.
Provizoriskie vēlēšanu rezultāti liecina, ka nākamajā Saeimā būs iekļuvušas tikai sešas partijas, bet pirmā aiz 5% vēlēšanu barjeras būs palikusi Zaļo un zemnieku savienība (ZZS).
Balsu skaitīšanai faktiski noslēdzoties, par AS nodoti 35,3% balsu. Otrajā vietā ar 13,1% balsu ir "Latvija pirmajā vietā" (LPV), kam ar 11,74% balsu seko partiju apvienība "Suverēnā vara/Apvienība jaunlatvieši" (SV/AJ). Par Nacionālo apvienību (NA) ir nobalsojuši 8,91% vēlētāju, par "Progresīvajiem" - 7,81%, bet par "Jauno vienotību" (JV) - 6,34% balsu.
"Apvienotais saraksts" gaida vēlēšanu rezultātus
Partiju apvienības "Apvienotais saraksts" pārstāvji sagaida 15. Saeimas vēlēšanu rezultātus.
Attiecīgi AS Saeimā iegūs 42 vietas, LPV - 17, SV/AJ - 15, NA - 10, "Progresīvie" - deviņas, bet JV - septiņus mandātus.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Pārējās astoņas kandidējušās partijas ir palikušas "zem svītras". ZZS ir ieguvusi 4,41% balsu, "Mēs mainām noteikumus" - 3,43% balsu, partija "Latvijas attīstībai" - 2,18% balsu. Šīs partijas varēs pretendēt uz valsts finansējumu, jo ir savākušas vairāk nekā 2% vēlētāju balsu.
Tūlīt zem šīs 2% barjeras ir palikusi partija "Stabilitātei" ar 1,99% atbalstu, partija "Austošā saule Latvijai" (ASL) - 1,33% balsu, partija "Gobzema saraksts" - 0,98% balsu, partija "Saskaņas centrs" - 0,82% balsu, bet Jaunā konservatīvā partija - 0,33% balsu. Visas šīs partijas, izņemot ASL, līdz šim bija valsts finansējuma saņēmējas.