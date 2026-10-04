Partija "Austošā saule Latvijai" Saeimā neiekļūst; Zeltīts vaino debašu kārtību un aicinājumus “neizmest balsi”
Partijas “Austošā Saule Latvijai” (ASL) līderis Raivis Zeltīts pēc 15. Saeimas vēlēšanām atzinis, ka politiskā spēka iegūtais rezultāts nav tas, uz kuru partija cerējusi, tomēr viņš to neuzskata par “katastrofu” un sola turpināt darbu.
Saskaņā ar Centrālās vēlēšanu komisijas (CVK) svētdienas rītā apkopotajiem provizoriskajiem rezultātiem par ASL nobalsojuši 10 658 vēlētāji jeb 1,329%. Tādējādi partija nav pārvarējusi 5% barjeru un Saeimā nav iekļuvusi.
“Saeimas vēlēšanu rezultāti ir gandrīz pilnībā apkopoti. Par “Austošā Saule Latvijai” ir nobalsojuši 1,3% no vēlētājiem – ap 11 000 balsīm. Tas nav rezultāts, kuru izvirzījām par mērķi. Tas ir godīgi jāatzīst,” sociālajos tīklos raksta Zeltīts.
Vienlaikus viņš uzskata, ka jaunai partijai, kurai šīs bija pirmās Saeimas vēlēšanas, rezultāts neesot vērtējams kā katastrofa. Zeltīts uzsver, ka ASL kampaņā bijis salīdzinoši neliels reklāmas budžets, un sola izvērtēt priekšvēlēšanu kampaņu, mainīt taktiku un pilnveidot partijas darbību.
“ASL turpina darbu. Mēs pārgrupēsimies, mainīsim taktiku un iesim tālāk,” norāda politiķis, uzsverot, ka vēlēšanu iznākums nemainot partijas ideoloģiskās un programmatiskās pamatvērtības.
Zeltīts arī nosauc vairākus faktorus, kas, viņaprāt, negatīvi ietekmējuši ASL rezultātu. Viņš kritizē priekšvēlēšanu laikā izskanējušos aicinājumus nebalsot par mazākām partijām, kurām varētu neizdoties pārvarēt 5% barjeru, kā arī sabiedriskā medija izraudzīto priekšvēlēšanu debašu dalībnieku atlases kārtību.
Ieskats partijas “Austošā Saule Latvijai” vēlēšanu vakarā
Pie svinīgi klātiem galdiem vēlēšanu vakaru aizvadīja partijas “Austošā Saule Latvijai” pārstāvji un viņu atbalstītāji. Kamēr tika skaitītas vēlētāju balsis, ...
Latvijas Sabiedriskais medijs priekšvēlēšanu reģionālajās un partiju līderu debatēs bija noteicis 2% reitinga slieksni – tajās tika aicināti politiskie spēki, kas vismaz vienā no augustā publiskotajiem SKDS pētījumiem bija sasnieguši vismaz 2% atbalstu.
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Zeltīts savā ierakstā asi kritizē arī “Jauno vienotību”, kuru vaino vēlētāju vilšanās politikā padziļināšanā, savukārt “Apvienotā saraksta” (AS) un tā līdera Andra Kulberga panākumus viņš saista gan ar veiksmīgu sabiedrisko attiecību stratēģiju, gan apjomīgu priekšvēlēšanu kampaņu.
Pēc pašreizējiem CVK datiem tieši AS pārliecinoši uzvarējis 15. Saeimas vēlēšanās, iegūstot 35,305% balsu un provizoriski 42 deputātu vietas.
Zeltīts norāda, ka ASL pēc vēlēšanām negrasās pārtraukt politisko darbību. Viņš pateicies partijas vēlētājiem, kandidātiem un aktīvistiem un uzsvēris, ka partija vēlas turpināt attīstīties arī ārpus viena vēlēšanu cikla.
“Mums politika ir ceļš un aicinājums, nevis vienu vēlēšanu jautājums,” rezumē Zeltīts.
Dibināta partija "Austošā saule Latvijai"
Sestdien dibinātā partija "Austošā saule Latvijai" savā programmā īpašu uzmanību pievērsusi valsts iekšējai drošībai un tautsaimniecības attīstībai.