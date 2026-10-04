Andris Kulbergs atklāj, kā atslābinājies pirms vēlēšanu nakts, un velta īpašus vārdus sievai
Var tikai iztēloties, cik saspringti pēdējie mēneši un vēlēšanu laiks bija deputātu kandidātiem. Premjers Andris Kulbergs atklāja, kas viņam palīdzējis atslābināties.
Vēlēšanu naktī sarunā ar "TV24" viņš jau iezīmēja ne tikai galvenos darāmos darbus, bet veltīja sirsnīgus vārdus savai sievai.
"Man ir uztraukums. Tāpēc, ka tas ir ļoti nopietns rezultāts. Tā ir ļoti liela vēlētāju uzticība, lielāka, nekā es biju gaidījis. Cilvēki tiešām grib un vēlas pārmaiņas valstī. Mēs neesam solījuši nekādas debesmannas un ķīseļu upes kā pārējās partijas. Mēs skaidri apzināmies, ko nozīmē finansiālā situācija valstī. Tā ir prioritāte, kas ir jāsaved kārtībā. Mēs nevaram tā vairs turpināt aizņemties. Mums ir jāpārskata funkcijas, kurās ir lieki tēriņi, izšķērdība, arī korupcijas jautājums jānovērš un paralēli jāstimulē ekonomika," pauda Kulbergs.
Uz repliku, ka pēdējie četri mēneši ir bijuši ļoti saspringti, un jautājumu, kā premjers atslābinājies, Kulbergs atbildēja: "Man tikko draugi uztaisīja pārsteigumu, šodien pa dienu iztīrīju prātu. Es biju mežā ar saviem draugiem, ar motociklu. Izbraucām fiziskā aktivitātē, attīrīju domas. Esmu gatavs ar jauniem spēkiem mesties iekšā."
Vaicāties par plāniem vēlešanu vakarā, Kulbergs atzina, ka uzmanību veltīs sievai, kuru neesot saticis jau divas nedēļas. "Tas ir viņas nopelns arī. Ja viņas nebūtu, tad es nevarētu būt premjers. Mājās kādam ir jābūt, kas to ģimeni tur un parūpējas par bērniem. Premjera darbs nav iespējams, ja nebūtu stipru un atbalstošu sievu mājās, tāpēc man jāpasakās lielā mērā viņai," atzina Kulbergs.
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