Politika

ASV un Kanādā pārliecinošs atbalsts “Progresīvajiem”

Ziņu nodaļa

Jauns.lv/LETA

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ASV un Kanādā, kur pēdējie vēlēšanu iecirkņi tika aizvērti svētdienas rītā pēc Latvijas laika, Latvijas pilsoņi 15. Saeimas vēlēšanās visvairāk balsu ir atdevuši partijai "Progresīvie", "Jaunajai vienotībai" (JV) un "Apvienotajam sarakstam" (AS), liecina Centrālās vēlēšanu komisijas dati.

ASV un Kanādā pārliecinošs atbalsts “Progresīvajie...

Kopumā sestdien bija atvērti 16 vēlēšanu iecirkņi ASV un seši vēlēšanu iecirkņi Kanādā. ASV vēlēšanās piedalījās 1357, bet Kanādā 578 Latvijas pilsoņi.

ASV par "Progresīvajiem" balsoja 28,4%, Kanādā - 37% vēlētāju. Par JV ASV balsoja 25,4%, Kanādā - 21,6%, bet par AS ASV - 23,7%, Kanādā - 20,2% vēlētāju.

Par Nacionālo apvienību ASV nobalsoja 8,2%, Kanādā - 6,9% vēlētāju.

Citas partijas Ziemeļamerikā neieguva vairāk par 5% vēlētāju balsu.

"Progresīvie" gaida 15. Saeimas vēlēšanu rezultātus.

"Progresīvie" gaida vēlēšanu rezultātus

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