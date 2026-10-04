Uzulnieks pēc skandāla vēlēšanās saņem ievērojamu atbalstu
Par braukšanu dzērumā labklājības ministra amatu nesen zaudējušais Reinis Uzulnieks, kurš Saeimas vēlēšanās startēja no Zaļo un zemnieku savienības (ZZS) saraksta, saņēmis salīdzinoši lielu vēlētāju atbalstu, liecina Centrālās vēlēšanu komisijas provizoriskie rezultāti.
ZZS gan nav pārvarējusi 5% barjeru un, visticamāk, neiekļūs Saeimā. Uzulnieks, kurš Zemgalē bija palicis ZZS saraksta galvgalī, noslīdējis līdz piektajai vietai. Viņš saņēmis 936 svītrojumus, kas lielākais daudzums no ZZS deputāta amata kandātiem, tači viņš ir arī visvairāk atbalstītais deputāta amata kandidāts un saņēmis 1016 "plusus", kas arī šim sarakstam ir lielākais rādītājs.
Informācija par svītrojumiem un plusiem Zemgalē ir apkopota par 149 no 156 iecirkņiem, un situācija vēl var pamainīties.
Kopumā Zemgalē visvairāk "svītrotais" deputāts ir Dobeles mērs Andrejs Spridzāns no "Apvienotā saraksta (AS). Viņš ir saņēmis 3078 svītrojumu un 2152 "plusus", tādēļ no ceturtās vietas vēlēšanu sarakstā noslīdzējis līdz pēdējai, 18. vietai.
Otra "svītrotākā" ir Saeimas deputāte Inga Priede (AS), kuru Saeimā nav vēlējušies redzēt 2627 vēlētāji, toties atbalstu pauduši 3487 vēlētāji.
Savukārt vislielāko atbalstu saņēmis viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrs Edgars Tavars (AS), kurš saņēmis 7402 "plusus", bet svītrots 2526 reizes.
Zemgalē 15. Saeimas vēlēšanās pārliecinoši visvairāk balsu ieguvis "Apvienotais saraksts" (AS), par kuru nobalsojuši 43 524 vēlētāji jeb 40,07%, liecina Centrālās vēlēšanu komisijas publicētie provizoriskie dati.
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Otrajā vietā ierindojusies Nacionālā apvienība (NA), kas saņēmusi 12 854 balsis jeb 11,83% vēlētāju atbalstu, bet trešajā vietā ir "Latvija pirmajā vietā" (LPV) ar 11 440 balsīm jeb 10,53%.
"Suverēnā vara/Apvienība jaunlatvieši" saņēmusi 10 094 balsis jeb 9,29%, Zaļo un zemnieku savienība ieguvusi 6638 balsis jeb 6,11%, "Jaunā vienotība" - 5885 balsis jeb 5,42%, bet "Progresīvie" - 5535 balsis jeb 5,1%.
Tālāk seko "Mēs mainām noteikumus" ar 3759 balsīm jeb 3,46% atbalstu, "Latvijas attīstībai" ar 2157 balsīm jeb 1,99%, "Austošā Saule Latvijai" ar 1785 balsīm jeb 1,64%, bet "Gobzema saraksts" saņēmis 1390 balsis jeb 1,28%.
Atbilstoši provizoriskajiem rezultātiem no Zemgales vēlēšanu apgabala AS varētu iegūt sešus mandātus, NA un LPV - katra pa diviem, bet "Progresīvie", JV un "Suverēnā vara/Apvienība jaunlatvieši" - katra pa vienam mandātam.
Zemgales vēlēšanu apgabalā balsstiesības bija 199 469 iedzīvotājiem, no kuriem vēlēšanās piedalījās 108 676 vēlētāji jeb 54,48%. Apgabalā ievēlami 13 Saeimas deputāti. Zemgalē bija pieteikti 207 kandidāti no 14 sarakstiem.
15. Saeimas vēlēšanas Latvijas reģionos
Šodien, 3. oktobrī, notiek 15. Saeimas vēlēšanas, kurās par 100 deputātu vietām sacenšas 1428 kandidāti no 14 politisko spēku sarakstiem.