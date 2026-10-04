Kurzemē visvairāk svītrots Kučinskis; vairāki kandidāti piedzīvo iespaidīgus lēcienus
Kurzemes vēlēšanu apgabalā visvairāk svītrojumu saņēmis "Apvienotā saraksta" (AS) reģiona saraksta līderis Māris Kučinskis, savukārt lielākie atsevišķu kandidātu kāpumi vērojami "Jaunās Vienotības" (JV) un "Progresīvo" sarakstos, liecina Centrālās vēlēšanu komisijas svētdienas agrā rītā publicētie provizoriskie rezultāti.
Kučinskis svītrots 3556 reizes, taču viņš ir arī visvairāk plusotais kandidāts Kurzemē - viņam atzīmēti 5340 plusi. Otrs lielākais svītrojumu skaits ir AS kandidātam Edgaram Putram - 1889, bet trešais - šī paša saraksta pārstāvei Nellijai Kleinbergai ar 1655 svītrojumiem. Putra saņēmis 3041 plusu, bet Kleinberga - 2135.
AS, kas pēc pašreizējiem rezultātiem ir arī visvairāk balsu saņēmušais saraksts Kurzemē, pirmo četru kandidātu secība nav mainījusies - priekšgalā ir Kučinskis, Linda Matisone, Putra un Raivis Kalējs. Savukārt Kleinberga no desmitās vietas pakāpusies uz piekto, bet Aivis Tints - no 16. uz desmito.
Lielākais kritums AS sarakstā ir Aivim Landmanim, kurš no sestās vietas noslīdējis uz 13. vietu. Viņam atzīmēti 1287 plusi un 1352 svītrojumi. Modris Šveiduks, kurš saņēmis 1170 plusus un 1540 svītrojumus, no 11. vietas noslīdējis uz pēdējo, 16. vietu.
Lielākais kāpums starp visu Kurzemes sarakstu kandidātiem ir JV pārstāvim Andrim Aniņam - no pēdējās, 16. vietas uz ceturto. Viņam atzīmēti 204 plusi un 133 svītrojumi. Jana Bergmane šajā sarakstā pakāpusies no 13. uz astoto vietu, bet Jānis Neimanis no trešās vietas noslīdējis uz septīto. Pirmās divas vietas saglabā Inga Bērziņa un Ģirts Valdis Kristovskis, kurš ar 312 svītrojumiem ir visvairāk svītrotais JV kandidāts Kurzemē.
"Progresīvo" sarakstā Madara Kalniņa no pēdējās, 16. vietas pakāpusies uz sesto, saņemot 237 plusus un 115 svītrojumus. Salvis Roga no ceturtās vietas pacēlies uz otro, savukārt Kintija Mūrniece no devītās noslīdējusi uz 14. vietu. Saraksta priekšgalā saglabājusies Agnese Lāce ar 895 plusiem un 106 svītrojumiem.
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Būtiski pārkārtots arī "Suverēnās varas" un "Apvienības Jaunlatvieši" kopīgais saraksts. Andris Petrovs no pēdējās, 15. vietas pakāpies uz sesto, bet Svetlana Jakovicka - no 12. uz ceturto. Petrovam atzīmēti 363 plusi un 60 svītrojumi, savukārt Jakovickai - 422 plusi un 68 svītrojumi.
Šajā sarakstā ir arī lielākais kritums starp visiem Kurzemes kandidātiem - Silvija Šimfa no piektās vietas noslīdējusi uz pēdējo, 15. vietu. Viņa saņēmusi 300 plusus un 84 svītrojumus. Uģis Sprincis no otrās vietas atkāpies uz devīto, bet pirmo vietu saglabā Edgars Dārznieks. Šimfas piemērs rāda, ka kandidāts var zaudēt vietas arī tad, ja plusu ir vairāk nekā svītrojumu, jo pārējiem saraksta kandidātiem šo atzīmju bilance ir labāka.
Nacionālās apvienības sarakstā Andris Vārpiņš no 16. vietas pakāpies uz astoto, bet Līga Zvaigzne - no 15. uz devīto. Roberts Sipenieks no ceturtās vietas pacēlies uz otro, Normunds Dzintars - no sestās uz trešo, savukārt Vita Hermansone no otrās vietas noslīdējusi uz piekto. Līdera vietu saglabā Artūrs Butāns, kuram atzīmēti 1124 plusi un 268 svītrojumi - lielākais svītrojumu skaits šajā sarakstā.
"Latvija pirmajā vietā" sarakstā pirmo trijnieku saglabā Ramona Petraviča, Kaspars Krištopans un Sandis Pūce. Eduards Rubīns no desmitās vietas pakāpies uz ceturto, bet Irina Barbaša no ceturtās noslīdējusi uz astoto. Visvairāk šajā sarakstā svītrota Petraviča - 249 reizes, taču viņa saņēmusi arī 1591 plusu.
Zaļo un Zemnieku savienības sarakstā lielākais kāpums ir Romānam Ernsonam - no 13. uz septīto vietu. Pirmās divas vietas saglabā Uldis Augulis un Kristīne Lemberga. Lemberga ar 417 svītrojumiem ir visvairāk svītrotā šī saraksta kandidāte, taču viņai ir arī visvairāk plusu - 865.
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Partijas "Mēs mainām noteikumus" sarakstā Ilze Kļava no septītās vietas pakāpusies uz otro, bet Jānis Uzulēns - no devītās uz ceturto. Pirmo vietu saglabā Ēriks Pucens. Savukārt "Gobzema sarakstā" Kristaps Neimanis no pēdējās, septītās vietas pakāpies uz otro aiz Daniela Balikas.
Vienīgais saraksts, kurā pēc pašreizējiem rezultātiem mainījies pirmās vietas ieguvējs, ir Jaunās konservatīvās partijas saraksts. Tā priekšgalā no ceturtās vietas izvirzījusies Evita Pētersone ar 28 plusiem un desmit svītrojumiem. Otrajā vietā no trešās pakāpusies Ieva Akuratere, apsteidzot arī sākotnējo saraksta līderi Daigu Pirogovu.
Savukārt partijas "Stabilitātei!" sarakstā visu piecu kandidātu sākotnējā secība ir saglabājusies.
Pēc apmēram 90% balsu saskaitīšanas 15. Saeimas vēlēšanās pārliecinoši uzvar "Apvienotais saraksts" (AS), un līdz ar Zaļo un zemnieku savienības (ZZS) potenciālo nespēju pārvarēt 5% barjeru līdzšinējā koalīcija nepilnā sastāvā varētu tikt pie 59 deputātu mandātiem, liecina Centrālās vēlēšanu komisijas mājaslapā publicētie dati.
ZZS pakļūstot zem 5% barjeras un iegūstot 4,62% balsu, virs šīs latiņas palikušas sešas partijas.
No līdz šim saskaitītajām balsīm par AS atdoti 35,44% balsu. Otrajā vietā ar 13,22% balsu ir "Latvija pirmajā vietā" (LPV), kam ar 11,73% balsu seko partiju apvienība "Suverēnā vara/Apvienība jaunlatvieši" (SV/AJ). Par Nacionālo apvienību (NA) no patlaban saskaitītajām balsīm nobalsoja 9,09%.
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Tālāk seko "Progresīvie" ar 7,24% balsu un "Jaunā vienotība" (JV) ar 6,18% balsu.
Līdz ar to šīs partijas pašlaik var cerēt uz iekļūšanu Saeimā. ZZS izkrītot no Saeimā potenciāli iekļūstošo partiju loka, būtiski pieaudzis AS iegūstamo mandātu skaits. AS pie šāda spēku samēra var cerēt uz 41 deputāta krēslu. Tikmēr LPV var cerēt uz 17 mandātiem, SV/AJ - 15, NA - 11, "Progresīvie" - deviņiem, bet "JV" - septiņiem mandātiem.
Tas nozīmē, ka līdzšinējā koalīcija nepilnā sastāvā - bez ZZS - varētu kopumā izcīnīt 59 vietas Saeimā, tādējādi nodrošinot vairākumu. Saskaņā ar pašreizējiem rezultātiem koalīciju izveidot un vairākumu nodrošināt, ņemot vērā iepriekš iezīmētās "sarkanās līnijas" var arī tikai divas partijas - AS un NA, kopumā iegūstot 52 deputātu mandātus.
Līdztekus ZZS pārējās partijas nav savākušas vismaz 5% balsu. Partijai "Mēs mainām noteikumus" pašlaik ir 3,47% balsu, partijai "Latvijas attīstībai" - 2,13% balsu, partijai "Stabilitātei" - 2,03% balsu, partijai "Austošā saule Latvijai" - 1,34% balsu, partijai "Gobzema saraksts" - 0,98% balsu, partijai "Saskaņas centrs" - 0,84% balsu, bet Jaunajai konservatīvajai partijai - 0,33% balsu.
Kā liecina Centrālās vēlēšanu komisijas svētdienas rītā publicētie provizoriskie rezultāti, Kurzemes vēlēšanu apgabalā pārliecinoši uzvarējis “Apvienotais saraksts” (AS), par kuru nobalsojuši 45 436 vēlētāji jeb 47,23%.
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Otrajā vietā ierindojusies Nacionālā apvienība ar 8771 balsi jeb 9,12%, bet trešajā – “Latvija pirmajā vietā” ar 8096 balsīm jeb 8,42%. “Suverēnā vara/Apvienība jaunlatvieši” saņēmusi 5,78% balsu, “Progresīvie” – 5,62%, bet “Jaunā vienotība” – 4,88%.
Atbilstoši pašreizējiem provizoriskajiem rezultātiem no Kurzemes vēlēšanu apgabala AS varētu iegūt sešus no 11 mandātiem, savukārt Nacionālā apvienība, “Latvija pirmajā vietā”, “Suverēnā vara/Apvienība jaunlatvieši”, “Progresīvie” un “Jaunā vienotība” – katra pa vienam mandātam.
Kurzemē vēlēšanās piedalījušies 96 250 jeb 55,26% balsstiesīgo.