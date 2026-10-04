15. Saeimas vēlēšanas Rīgā
Kazāks pēc vēlēšanām aicina nekavēties ar jaunās valdības veidošanu
Esošajā ģeopolitiskajā situācijā ir nepieciešams ātri izveidot nākamo koalīciju un valdību un vienoties par dažiem galvenajiem darbiem, uzsvēra Latvijas Bankas prezidents Mārtiņš Kazāks.
Viņš norādīja, ka ekonomikas jomā būtiski ir veicināt augstas vērtības eksportspējīgu produktu ražošanu. Citādi nav iespējams panākt izaugsmes kāpumu ekonomikā no pašreizējiem 2-3% gadā līdz vismaz 5-6%. Latvijas ekonomikas izaugsmes pamatā ir eksporta konkurētspēja.
Pēc Kazāka teiktā, būtisks darbs gaidāms saistībā ar Eiropas Savienības daudzgadu budžeta finansējuma sekmīgu piesaisti un ieguldīšanu, veicinot ražīguma kāpumu.
"Lai Latvija būtu stipra un droša, mums nepieciešama stipra un droša Eiropa," akcentēja Kazāks, aicinot domāt plašāk par valsts robežām un aktīvi iesaistīties kopīgās Eiropas politikas veidošanā.
Kā ziņots, sestdien notikušajās Saeimas vēlēšanās saskaņā ar provizoriskajiem datiem pēc lielākās daļas balsu apkopošanas uzvarējis pavasarī par premjeru kļuvušā Andra Kulberga pārstāvētais "Apvienotais saraksts", otrajā vietā atstājot "Latvija pirmajā vietā", kam seko "Suverēnā vara/Apvienība jaunlatvieši".
Saskaņā ar provizoriskajiem rezultātiem 15. Saeimā varētu būt iekļuvusi arī Nacionālā apvienība, "Progresīvie" un "Jaunā vienotība".