Kas varētu iekļūt 15. Saeimā? Provizoriskie rezultāti iezīmē deputātu loku
Vēlēšanu komisijām vietām vēl turpinot balsu skaitīšanu, sāk iezīmēties arī 15. Saeimas deputātu sastāvs, liecina Centrālās vēlēšanu komisijas (CVK) dati.
Pašlaik visos iecirkņos balsu skaitīšana ir pabeigta Kurzemē un Latgalē, tomēr arī tur vēl turpinās plusu un mīnusu apkopošana, kas visos iecirkņos nav pabeigta.
Kurzemē no 11 deputātu mandātiem sešus varētu būt ieguvis "Apvienotais saraksts" (AS), no kura pagaidām lielāko atbalstu ieguvuši Māris Kučinskis, Linda Matisone, Edgars Putra, Raivis Kalējs, Nellija Kleinberga un Māris Dadzis.
Pa vienai vietai Kurzemē ieguvusi Nacionālā apvienība (NA), "Latvija pirmajā vietā" (LPV), "Suverēnā vara/Apvienība jaunlatvieši" (SV/AJ), "Progresīvie" un "Jaunā vienotība" (JV). No šiem sarakstiem pagaidām līderos ir Artūrs Butāns (NA), Ramona Petraviča (LPV), Edgars Dārznieks (SV/AJ), Agnese Lāce (P) un Inga Bērziņa (JV).
Latgalē no 12 mandātiem piecus ieguvusi LPV, un no šī saraksta pagaidām visvairāk balsu ir Olgai Petkevičai, Aleksandram Bartaševičam, Aleksejam Mackevičam, Viktorijai Pleškānei un Jekaterinai Ivanovai.
Latgalē pa trim mandātiem ieguvis AS un SV/AJ. No AS saraksta Latgalē pagaidām visvairāk balsu ir Jurim Viļumam, Valdim Kotānam un Raimondam Vējonim, savukārt no SV/AJ - Vjačeslavam Stepaņenko, Andrejam Jakovļevam un Leontijam Morozam. Savukārt NA sagaidāms viens mandāts no Latgales, un pagaidām visvairāk balsu šajā sarakstā ir Rolandam Keišam.
Zemgalē balsis vēl nav saskaitītas tikai vienā iecirknī un sagaidāms, ka tur no 13 mandātiem sešus iegūs AS, kura sarakstā pašlaik visvairāk balsu ir Edgaram Tavaram, Andrim Skridem, Ingai Priedei, Ilmāram Lukstam, Jurim Lazdiņam un Baibai Atmanei.
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Pa divām vietām Zemgalē varētu būt ieguvusi LPV un NA, un šajos sarakstos pagaidām visvairāk balsu ir attiecīgi Edmundam Zivtiņam un Aivaram Krapam no LPV un Jānim Vitenbergam un Edvīnam Šnorem no NA. Vēl mandātus no Zemgales varētu būt ieguvuši Atis Švinka (P), Edmunds Jurēvics (JV) un Andrejs Pagors (SV/AJ).
Vidzemē un Rīgā balsis vēl jāsaskaita lielākā skaitā iecirkņu, attiecīgi tur situācija var pamainīties vairāk. Rīgā tiek sadalīts lielākais Saeimas deputātu mandātu skaits - 38.
Pēc apmēram 90% balsu saskaitīšanas 15. Saeimas vēlēšanās pārliecinoši uzvar AS, bet Zaļo un zemnieku savienība (ZZS), visticamāk, nav spējusi pārvarēt 5% barjeru.
No līdz šim saskaitītajām balsīm par AS atdoti 35,44% balsu. Otrajā vietā ar 13,22% balsu ir LPV, kam ar 11,73% balsu seko SV/AJ. Par NA no patlaban saskaitītajām balsīm nobalsojuši 9,09%, tālāk seko "Progresīvie" ar 7,24% balsu un JV ar 6,18% balsu. Pirmā zem strīpas pašlaik ir ZZS ar 4,62% balsu.
AS pie šāda spēku samēra var cerēt uz 41 deputāta krēslu. Tikmēr LPV var cerēt uz 17 mandātiem, SV/AJ - 15, NA - 11, "Progresīvie" - deviņiem, bet "JV" - septiņiem mandātiem.