Politika
Šodien 08:15
FOTO; VIDEO: dziesmas, dejas, dzērieni un uzkodas - kā ballējās partijas, gaidot vēlēšanu rezultātus?
Kamēr vēlēšanu iecirkņos skaitīja balsis, partiju pārstāvji un viņu atbalstītāji rezultātus gaidīja pie klātiem galdiem, ļaujoties arī dziesmām un dejām. Nakts gaitā arvien skaidrāk iezīmējās vēlētāju izvēle — pēc aptuveni 90% balsu saskaitīšanas 15. Saeimas vēlēšanās pārliecinošā vadībā šobrīd ir “Apvienotais saraksts” (AS), savukārt Zaļo un Zemnieku savienība (ZZS), visticamāk, paliks ārpus parlamenta.
Par AS atdoti 35,44% līdz šim saskaitīto balsu. Otrajā vietā ar 13,22% ir “Latvija pirmajā vietā” (LPV), kam ar 11,73% seko “Suverēnā vara” un “Apvienība Jaunlatvieši” (SV/AJ). Nacionālā apvienība (NA) saņēmusi 9,09%, “Progresīvie” — 7,24%, bet “Jaunā Vienotība” (JV) — 6,18% balsu. Pirmā zem 5% barjeras pašlaik ir ZZS ar 4,62%.
Saglabājoties šādam spēku samēram, AS varētu iegūt 41 deputāta mandātu, LPV — 17, SV/AJ — 15, NA — 11, “Progresīvie” — deviņus, bet JV — septiņus mandātus.
Kā rezultātu gaidīšanas stundas aizritēja partiju ballītēs? Piedāvājam foto un video ieskatu vēlēšanu nakts pasākumos.