Provizoriskie rezultāti: Latgalē visvairāk svītrojumu Vējonim, Bartaševičs zaudējis līderpozīciju savā sarakstā
Latgales vēlēšanu apgabalā līdz šim visvairāk svītrojumu saņēmuši "Apvienotā saraksta" (AS) kandidāti Raimonds Vējonis un Juris Viļums, kā arī partijas "Latvija pirmajā vietā" (LPV) kandidāts Aleksandrs Bartaševičs, liecina Centrālās vēlēšanu komisijas svētdienas agrā rītā publicētie provizoriskie rezultāti.
Vējonis svītrots 1363 reizes, Viļums - 1093 reizes, bet Bartaševičs - 961 reizi. Vienlaikus visiem trim plusu ir vairāk nekā svītrojumu - Vējonim atzīmēti 1812 plusi, Viļumam - 2366, bet Bartaševičam - 4520.
Deviņi no desmit Latgalē visvairāk svītrotajiem kandidātiem pārstāv AS. Šajā sarakstā aiz Vējoņa un Viļuma pēc svītrojumu skaita seko Sandra Kindzule ar 822 svītrojumiem, Ārijs Vucāns ar 799, Līvija Plavinska ar 782 un Ināra Groce ar 773 svītrojumiem. Andris Bačuks svītrots 756 reizes, Oskars Zuģickis - 710, bet Aleksandrs Narnickis - 689 reizes.
Kindzulei līdztekus svītrojumiem atzīmēti 552 plusi, un pēc pašreizējiem rezultātiem viņa no ceturtās vietas sākotnējā sarakstā noslīdējusi uz 15. vietu. Savukārt Viļums saglabā pirmo vietu AS sarakstā, bet Vējonis no otrās vietas pārvietojies uz trešo.
LPV sarakstā aiz Bartaševiča visvairāk svītrojumu ir Aleksandram Gusevam - 677. Bartaševičs pēc pašreizējiem rezultātiem sarakstā ieņem otro vietu, priekšā palaižot Olgu Petkeviču, kura saņēmusi 5273 plusus un 544 svītrojumus.
Zaļo un Zemnieku savienības sarakstā visvairāk svītrota Līga Kozlovska - 412 reizes. Viņai atzīmēti 413 plusi, un pašreizējā kandidātu secībā viņa no otrās vietas noslīdējusi uz piekto. Andris Morozovs šajā sarakstā saņēmis 377 svītrojumus, bet Jānis Dūklavs - 371.
Nacionālās apvienības sarakstā lielākais svītrojumu skaits ir Pēterim Rožinskim - 365. Viņam seko saraksta līderis Edmunds Teirumnieks ar 347 svītrojumiem un Rita Vaikule ar 342 svītrojumiem.
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"Suverēnās varas" un "Apvienības Jaunlatvieši" kopīgajā sarakstā visvairāk svītrots Ernests Jurkāns - 212 reizes. Raimonds Rubiks saņēmis 193 svītrojumus, bet Andrejs Šikors - 185.
Partijas "Mēs mainām noteikumus" saraksta līderim Ainaram Mielavam atzīmēti 190 svītrojumi un 183 plusi. Pēc pašreizējiem rezultātiem viņš no pirmās vietas noslīdējis uz septīto.
"Progresīvo" sarakstā visvairāk svītrojumu ir tā līderei Leilai Rasimai - 160, taču viņa saņēmusi arī 486 plusus un saglabā pirmo vietu. Savukārt "Jaunās Vienotības" sarakstā visvairāk svītrota Anna Rancāne - 140 reizes.
Partijas "Stabilitātei!" sarakstā lielākais svītrojumu skaits ir Viktoram Pučkam - 87, "Latvijas attīstībai" sarakstā - Jūlijai Ņesterovai ar 82 svītrojumiem, bet "Saskaņas Centra" sarakstā - Aivaram Smanam ar 62 svītrojumiem.
Kā ziņots, Latgales vēlēšanu apgabalā 15. Saeimas vēlēšanās visvairāk balsu saņēmusi partija "Latvija pirmajā vietā" (LPV), kas ieguvusi 25 174 balsis jeb 29,07% no apgabalā derīgo aplokšņu skaita, liecina Centrālās vēlēšanu komisijas publicētie provizoriskie rezultāti.
Otrajā vietā Latgalē ierindojies "Apvienotais saraksts" (AS), par kuru nobalsojuši 16 332 vēlētāji jeb 18,86%, bet trešajā vietā palikusi partiju apvienība "Suverēnā vara"/"Apvienība jaunlatvieši" (SV/AJ) ar 14 953 balsīm jeb 17,27%.
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Saskaņā ar provizoriskajiem rezultātiem LPV Latgales apgabalā ieguvusi piecus no 12 deputātu mandātiem, kamēr AS un SV/AJ katrs ticis pie trim deputātu vietām. Savukārt vienu mandātu ieguvusi Nacionālā apvienība (NA), kas saņēmusi 5832 balsis jeb 6,73% vēlētāju atbalstu.
Aiz pirmajām četrām partijām palikusi Zaļo un zemnieku savienība (ZZS) ar 5786 balsīm jeb 6,68%, partija "Stabilitātei!" ar 5515 balsīm jeb 6,37%, "Progresīvie" ar 2748 balsīm jeb 3,17% un "Jaunā vienotība" (JV) ar 2615 balsīm jeb 3,02%. Pārējie kandidātu saraksti Latgales apgabalā saņēmuši mazāk nekā 3% balsu.
Latgales vēlēšanu apgabalā šajās vēlēšanās balsstiesības bija 183 759 vēlētājiem, no kuriem vēlēšanās piedalījās 86 685 jeb 47,17%. Par derīgām tika atzītas 86 607 aploksnes, bet derīgo vēlēšanu zīmju skaits sasniedza 84 862.
Lielākais balsstiesīgo skaits Latgales apgabalā bija Daugavpilī, kur balsot bija tiesīgi 54 073 iedzīvotāji, kā arī Rēzeknes novadā ar 22 774 balsstiesīgajiem un Rēzeknē ar 20 841 balsstiesīgo. Savukārt vismazākais balsstiesīgo skaits bija Līvānu novadā, kur balsot varēja 8243 vēlētāji.
Latgales vēlēšanu apgabals 15. Saeimas vēlēšanās ievēlē 12 deputātus, bet vēlēšanām tajā bija pieteikti 180 kandidāti no 14 sarakstiem.
14. Saeimas vēlēšanās Latgales vēlēšanu apgabalā visvairāk balsu saņēma politiskā partija "Stabilitātei!", par kuru nobalsoja 20 634 vēlētāji jeb 18,56% no derīgo aplokšņu skaita.
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Otrajā vietā ierindojās ZZS ar 16 157 balsīm jeb 14,54%, bet trešajā vietā palika sociāldemokrātiskā partija "Saskaņa", kas ieguva 12 749 balsis jeb 11,47%. Tālāk sekoja "Latvijas Krievu savienība" ar 7,22%, "Jaunā vienotība" ar 6,97% un partija "Latvija pirmajā vietā" ar 6,53% balsu.