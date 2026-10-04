Svētdien gaiss iesils līdz +17 grādiem, vietām gaidāms lietus
Foto: LETA
Rudens ainava.
Sabiedrība

Svētdien gaiss iesils līdz +17 grādiem, vietām gaidāms lietus

Ziņu nodaļa

Jauns.lv/LETA

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Svētdien vietām gaidāms lietus, bet gaiss iesils līdz +17 grādiem, prognozē Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra sinoptiķi.

Svētdien gaiss iesils līdz +17 grādiem, vietām gai...

Dienā, lai gan vietām starp mākoņiem uzspīdēs saule, valsti šķērsos arī nokrišņu zona, kas vietām valsts rietumos un Vidzemē atnesīs lietu.

Vējš lēni līdz mēreni pūtīs no dienvidrietumiem, rietumiem, un gaisa temperatūra paaugstināsies līdz +14…+17 grādiem.

Rīgā debesis brīžiem skaidrosies, vakarā iespējams neliels lietus. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidrietumu, rietumu vējš. Gaiss iesils līdz +15…+16 grādiem.

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