Politika
Šodien 05:39
Ašeradens: mēs nesadarbosimies ar "Latviju pirmajā vietā" un "Suverēno varu"
Partiju apvienības "Jaunā vienotība" valdes loceklis un Saeimas deputāts, bijušais finanšu ministrs Arvils Ašeradens sarunā ar portālu "Jauns.lv" paziņojis, ka potenciālajā valdības koalīcija JV noteikti nesadarbosies ar Aināra Šlesera "Latviju pirmajā vietā", kā arī Krievijai labvēlīgo "Suverēno varu".
Vienlaikus Ašeradens atzinis, ka JV pieticīgais rezultāts Saeimas vēlēšanās nebija pārsteigums, taču atteicās to uzskatīt par katastrofālu. Viņš arī slavēja savu ministru, piemēram, ārlietu ministres Baibas Bražes un veselības ministra Hosama Abu Meri darbību.
Pēc 88 procentu balsu saskaitīšanas aina "Jaunā vienotība" var cerēt uz 7 mandātiem Saeimā, saņemot 6,0% balsis.
Provizoriski "Apvienotais saraksts" varētu saņemt 41 mandātu, "Latvija pirmajā vietā" 17, "Suverēnā vara" 15, "Nacionālā apvienība" 11, "Progresīvie" 9, bet "Jaunā vienotība" 7.