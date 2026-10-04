Saskaitīti ap 90% balsu: ZZS draud vēsturiska palikšana ārpus Saeimas
Pēc apmēram 90% balsu saskaitīšanas 15. Saeimas vēlēšanās pārliecinoši uzvar "Apvienotais saraksts" (AS), un līdz ar Zaļo un zemnieku savienības (ZZS) potenciālo nespēju pārvarēt 5% barjeru līdzšinējā koalīcija nepilnā sastāvā varētu tikt pie 59 deputātu mandātiem, liecina Centrālās vēlēšanu komisijas mājaslapā publicētie dati.
ZZS pakļūstot zem 5% barjeras un iegūstot 4,62% balsu, virs šīs latiņas palikušas sešas partijas.
No līdz šim saskaitītajām balsīm par AS atdoti 35,44% balsu. Otrajā vietā ar 13,22% balsu ir "Latvija pirmajā vietā" (LPV), kam ar 11,73% balsu seko partiju apvienība "Suverēnā vara/Apvienība jaunlatvieši" (SV/AJ). Par Nacionālo apvienību (NA) no patlaban saskaitītajām balsīm nobalsoja 9,09%.
Tālāk seko "Progresīvie" ar 7,24% balsu un "Jaunā vienotība" (JV) ar 6,18% balsu.
Līdz ar to šīs partijas pašlaik var cerēt uz iekļūšanu Saeimā. ZZS izkrītot no Saeimā potenciāli iekļūstošo partiju loka, būtiski pieaudzis AS iegūstamo mandātu skaits. AS pie šāda spēku samēra var cerēt uz 41 deputāta krēslu. Tikmēr LPV var cerēt uz 17 mandātiem, SV/AJ - 15, NA - 11, "Progresīvie" - deviņiem, bet "JV" - septiņiem mandātiem.
Tas nozīmē, ka līdzšinējā koalīcija nepilnā sastāvā - bez ZZS - varētu kopumā izcīnīt 59 vietas Saeimā, tādējādi nodrošinot vairākumu. Saskaņā ar pašreizējiem rezultātiem koalīciju izveidot un vairākumu nodrošināt, ņemot vērā iepriekš iezīmētās "sarkanās līnijas" var arī tikai divas partijas - AS un NA, kopumā iegūstot 52 deputātu mandātus.
Līdztekus ZZS pārējās partijas nav savākušas vismaz 5% balsu. Partijai "Mēs mainām noteikumus" pašlaik ir 3,47% balsu, partijai "Latvijas attīstībai" - 2,13% balsu, partijai "Stabilitātei" - 2,03% balsu, partijai "Austošā saule Latvijai" - 1,34% balsu, partijai "Gobzema saraksts" - 0,98% balsu, partijai "Saskaņas centrs" - 0,84% balsu, bet Jaunajai konservatīvajai partijai - 0,33% balsu.
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