Saskaitīti 88% balsu: ZZS ir ceļā uz vēsturisko izlidošanu no Saeimas partiju klāsta
Kad 15. Saeimas vēlēšanās saskaitīti 88 procenti balsu, "Apvienotais saraksts" ir pārliecinošā vadībā, liecina Centrālās vēlēšanu komisijas (CVK) mājas lapa. Savukārt Zaļo un zemnieku savienības atbalsts jau nokritis zem 5 procentu sliekšņa.
Pēc 88 procentu balsu saskaitīšanas aina ir šāda:
35,6% Apvienotais saraksts
13,4% Latvija pirmajā vietā
11,6% Suverēnā vara / Jaunlatvieši
9,1% Nacionālā apvienība
6,8% Progresīvie
6,0% Jaunā vienotība
Pagaidām 5 procentu barjeru nepārvarējušie saraksti:
4,9% Zaļo un zemnieku savienība
3,5% Mēs mainām noteikumus
2,1% Latvijas attīstībai
2,0% Stabilitātei!
1,4% Austošā saule Latvijai
1,0% Gobzema saraksts
0,9% Saskaņas centrs
0,3% Jaunā konservatīvā partija
Provizoriski "Apvienotais saraksts" varētu saņemt 41 mandātu, "Latvija pirmajā vietā" 17, "Suverēnā vara" 15, "Nacionālā apvienība" 11, "Progresīvie" 9, bet "Jaunā vienotība" 7.
Kopš dibināšanas 2002. gadā ZZS ir bijusi katrā no septiņām turpmākajām Saeimām, sliktāko rezultātu piedzīvojot 2018. gadā ar "tikai" 11 mandātiem.