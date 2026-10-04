Lemberga citadelē Ventspilī ZZS pārliecinoši zaudē "Apvienotajam sarakstam", riskē vispār neiekļūt Saeimā
Ventspilī 15. Saeimas vēlēšanās visvairāk balsu ieguvis "Apvienotais saraksts" (AS), par kuru nobalsojuši 4007 vēlētāji jeb 33,29% balsstiesīgo, tādējādi apsteidzot tradicionālos līderus Zaļo un zemnieku savienību (ZZS), liecina Centrālās vēlēšanu komisijas publicētie provizoriskie dati.
ZZS saņēmusi 1608 balsis jeb 13,36%, bet trešajā vietā ir "Suverēnā vara"/"Apvienība jaunlatvieši" (SV/AJ), kas saņēmusi 1335 balsis jeb 11,09%
Jāpiebilst, ka ZZS ir tradicionāli saistīta ar ilggadējo Ventspils pilsētas domes vadītāju Aivaru Lembergu, kurš pilsētu vadīja no 1988. līdz 2021. gadam, un vairākkārt to izvirzījusi Ministru prezidenta amatam.
Kad saskaitīti 84 procenti balsu, ZZS ar 5,053 procentiem knapi pārvar 5 procentu slieksni, lai iekļūtu Saeimā.
Ventspilī par "Latvija pirmajā vietā" (LPV) nobalsojuši 1292 vēlētāji jeb 10,73%. Nacionālā apvienība (NA) saņēmusi 1060 balsis jeb 8,81% vēlētāju atbalstu, bet "Progresīvie" - 701 balsi jeb 5,82%.
Savukārt par "Jauno vienotību" (JV) Ventspilī nobalsojuši 467 vēlētāji jeb 3,88%. Citu kandidātu saraksti Ventspilī saņēmuši mazāk nekā 3% atbalstu.
Ventspilī balsstiesības bija 22 760 iedzīvotājiem, no kuriem vēlēšanās piedalījās 12 044 jeb 52,92% iedzīvotāju. Par derīgām atzītas 12 037 aploksnes, bet par derīgām atzītas 11 862 vēlēšanu zīmes.
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14. Saeimas vēlēšanās pārliecinošu uzvaru guva ZZS, kas saņēma 36,33% vēlētāju atbalstu, kam sekoja AS ar 14,73% vēlētāju atbalstu, JV - 14,51%, NA - 13,51%. Līdz ar to ZZS atbalsts Ventspilī sarucis gandrīz trīs reizes, savukārt AS to vairāk nekā dubultojis; gandrīz četras reizes samazinājies JV atbalsts.
Pirms mēneša ZZS premjera amata kandidāts, ekonomikas ministrs Viktors Valainis intervijā LETA raidierakstā "Politiķi! Kas tas vispār bija?" izteicās, ka ja Latvijā ieviestu tautas vēlētu Valsts prezidentu, ASV sankciju sarakstā iekļautajam Aivaram Lembergam būtu lielas izredzes tikt ievēlētam. ZZS nākamajā Saeimā plāno atkārtoti rosināt pāreju uz tautas vēlētu prezidentu. Pēc Valaiņa teiktā, šai idejai varētu būt arī citu politisko spēku atbalsts.
Janvārī tika ziņots, ka Augstākā tiesa (AT) šogad ir apņēmusies pasludināt nolēmumu Ventspils domes deputāta Aivara Lemberga ("Latvijai un Ventspilij") krimināllietā. AT 2024. gada decembrī ierosināja kasācijas tiesvedību par Rīgas apgabaltiesas spriedumu, ar kuru Aivaram Lembergam piespriests četru gadu cietumsods un mantas konfiskācija.
Rīgas apgabaltiesa kā apelācijas instance Lembergu atzina par vainīgu virknē epizožu par koruptīviem noziegumiem, bet par gadu samazināja viņam piemēroto cietumsodu. Tiesa viņam nolēma piespriest četru gadu cietumsodu un mantas konfiskāciju. Cietumsodā apelācijas instances tiesa tāpat kā pirmā instance nolēma ieskaitīt Lemberga atrašanos apcietinājumā un pavadīto laiku mājas arestā. Sodā ieskaitīja apcietinājumā pavadīto laiku no 2007. gada 14. marta līdz 2007. gada 10. jūlijam un no 2021. gada 22. februāra līdz 2022. gada 25. februārim, kā arī mājas arestā pavadīto laiku no 2007. gada 10. jūlija līdz 2008. gada 22. februārim. Minētais nozīmē, ka Lembergs cietumā un mājas arestā kopumā pavadīja aptuveni 700 dienas jeb divus gadus. Ja šāds spriedums stāsies spēkā, Lembergam ieslodzījumā būtu jāpavada aptuveni puse no piespriestā soda, taču viņam būtu iespēja pretendēt uz nosacītu pirmstermiņa atbrīvošanu. Daļā apsūdzību Lembergu attaisnoja.