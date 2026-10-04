Saeimas priekšsēdētāja Daiga Mieriņa kopā ar Zaļo un zemnieku savienības pārstāvjiem sagaida 15. Saeimas vēlēšanu rezultātus "Islande Hotel Riga" telpās.
Politika
Šodien 04:07
Saskaitīti 80% balsu: AS virzās uz grandiozu uzvaru, ZZS balansē uz izkrišanas robežas
Kad 15. Saeimas vēlēšanās saskaitītas gandrīz trīs ceturtdaļas balsu, "Apvienotais saraksts" ir pārliecinošā vadībā, liecina Centrālās vēlēšanu komisijas (CVK) mājas lapa. Savukārt Zaļo un zemnieku savienība tikai mazliet turas virs 5 procentu sliekšņa.
Pēc 80 procentu balsu saskaitīšanas aina ir šāda:
36,0% Apvienotais saraksts
13,3% Latvija pirmajā vietā
10,9% Suverēnā vara / Jaunlatvieši
9,4% Nacionālā apvienība
6,6% Progresīvie
6,0% Jaunā vienotība
5,2% Zaļo un zemnieku savienība
Pagaidām 5 procentu barjeru nepārvarējušie saraksti:
3,6% Mēs mainām noteikumus
2,1% Latvijas attīstībai
2,0% Stabilitātei!
1,4% Austošā saule Latvijai
1,0% Gobzema saraksts
0,9% Saskaņas centrs
0,3% Jaunā konservatīvā partija
Provizoriski "Apvienotais saraksts" varētu saņemt 38 mandātus, "Latvija pirmajā vietā" 15, "Suverēnā vara" 15, "Nacionālā apvienība" 10, "Progresīvie" 9, "Jaunā vienotība" 7, bet Zaļo un zemnieku savienība 6.