Dombrava: nav nekādu argumentu, lai "Nacionālā apvienība" vispār apsvērtu "Latvijas pirmajā vietā" un "Progresīvo" iesaisti valdībā
"Nacionālās apvienības" (NA) pārstāvis, iekšlietu ministrs Jānis Dombrava sarunā ar portālu "jauns.lv" paudis pārliecību, ka Aināra Šlesera "Latvija pirmajā vietā" un partija "Progresīvie" valdībā neesot vēlami.
Jautāts par iespējamiem partneriem jaunās valdības veidošanā, Dombrava negatīvi vērtē sadarbību ar "Progresīvajiem" un "Latviju pirmajā vietā", norādot uz viņu radītajām problēmām aizsardzības un satiksmes jomā. "Tāpēc es neredzu par iespējamu, ka mēs tagad skrietu vienā valdībā ar "Progresīvajiem" vai "Latviju pirmajā vietā". Nav nekādu argumentu, lai mēs šobrīd vispār diskutētu par viņu iesaisti valdībā, jo īpaši, ja mums ir iespēja izveidot valdību ar līdzīgi domājošām partijām, kuras, izskatās, ka būs pārvarējušas 50 vietas Saeimā."
Acīmredzamu iemeslu dēļ NA nav iespējams jebkādā formātā sadarboties ar "Suverēno varu", "ja viņi vispār baidās par mūsu drošības stiprināšanu", viņš piebilda.
Dombrava sacīja, ka NA optimāli būtu turpināt sadarbību ar premjera Andra Kulberga "Apvienoto sarakstu", kas pašlaik ir absolūtā vadībā Saeimas vēlēšanās. Tiesa, viņš pajokoja, ideālā "koalīcija" būtu NA vienai pašai pārvaldīt valsti.
Kad 15. Saeimas vēlēšanās saskaitīti 72 procenti balsu, "Apvienotais saraksts" ir pārliecinošā vadībā, liecina Centrālās vēlēšanu komisijas (CVK) mājas lapa.
Pēc 72 procentu balsu saskaitīšanas aina ir šāda:
36,5% Apvienotais saraksts
13,0% Latvija pirmajā vietā
10,3% Suverēnā vara / Jaunlatvieši
9,7% Nacionālā apvienība
6,2% Progresīvie
5,8% Jaunā vienotība
5,6% Zaļo un zemnieku savienība
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Pagaidām 5 procentu barjeru nepārvarējušie saraksti:
3,7% Mēs mainām noteikumus
2,2% Latvijas attīstībai
2,0% Stabilitātei!
1,4% Austošā saule Latvijai
1,0% Gobzema saraksts
0,9% Saskaņas centrs
0,3% Jaunā konservatīvā partija
Provizoriski "Apvienotais saraksts" varētu saņemt 38 mandātus, "Latvija pirmajā vietā" 15, "Suverēnā vara" 15, "Nacionālā apvienība" 10, "Progresīvie" 9, "Jaunā vienotība" 7, bet Zaļo un zemnieku savienība 6.