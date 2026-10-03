Partiju apvienības "Apvienotais saraksts" līderis, Ministru prezidents Andris Kulbergs sagaida 15. Saeimas vēlēšanu rezultātus "White House" telpās.
Politika
Šodien 02:58
Saskaitītas divas trešdaļas balsu: "Apvienotais saraksts" populārāks par trim sekotājiem kopā
Kad 15. Saeimas vēlēšanās saskaitītas divas trešdaļas balsu, "Apvienotais saraksts" ir pārliecinošā vadībā, liecina Centrālās vēlēšanu komisijas (CVK) mājas lapa.
Pēc 66 procentu balsu saskaitīšanas aina ir šāda:
36,6% Apvienotais saraksts
12,9% Latvija pirmajā vietā
9,8% Nacionālā apvienība
9,8% Suverēnā vara / Jaunlatvieši
6,2% Progresīvie
6,1% Zaļo un zemnieku savienība
5,9% Jaunā vienotība
Pagaidām 5 procentu barjeru nepārvarējušie saraksti:
3,7% Mēs mainām noteikumus
2,6% Latvijas attīstībai
1,9% Stabilitātei!
1,4% Austošā saule Latvijai
1,0% Gobzema saraksts
0,8% Saskaņas centrs
0,4% Jaunā konservatīvā partija
Provizoriski "Apvienotais saraksts" varētu saņemt 38 mandātus, "Latvija pirmajā vietā" 15, "Suverēnā vara" 13, "Nacionālā apvienība" un "Progresīvie" - pa 10, "Jaunā vienotība" 8, bet Zaļo un zemnieku savienība 6.