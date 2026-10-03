Džuliano Zeltiņš (foto: Valsts policija)
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Šodien 02:31
Meklē 2009. gadā dzimušo Džuliano Zeltiņu, kurš pametis sociālā atbalsta centra struktūrvienību "Apīte" un varbūt aizlidojis uz Prāgu
Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Rīgas Ziemeļu pārvalde meklē bezvēsts prombūtnē esošo 2009. gadā dzimušo Džuliano Zeltiņu.
Džuliano Zeltiņš (foto: Valsts policija)
Jaunietis šā gada 3. oktobrī izgājis no Rīgas Bērnu, jauniešu un ģimeņu sociālā atbalsta centra struktūrvienības "Apīte". Iespējams, ar lidmašīnu devies uz Prāgu.
Pazīmes: augums 170 cm, vidējas miesas būves, melniem matiem.
Valts policija aicina aplūkot jaunieša fotogrāfiju un atsaukties ikvienu, kurš zina viņa iespējamo atrašanās vietu, zvanot pa tālruņa numuru 112!