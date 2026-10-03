Meklē 2009. gadā dzimušo Džuliano Zeltiņu, kurš pametis sociālā atbalsta centra struktūrvienību "Apīte" un varbūt aizlidojis uz Prāgu
Džuliano Zeltiņš (foto: Valsts policija)
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Meklē 2009. gadā dzimušo Džuliano Zeltiņu, kurš pametis sociālā atbalsta centra struktūrvienību "Apīte" un varbūt aizlidojis uz Prāgu

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Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Rīgas Ziemeļu pārvalde meklē bezvēsts prombūtnē esošo 2009. gadā dzimušo Džuliano Zeltiņu.

Meklē 2009. gadā dzimušo Džuliano Zeltiņu, kurš pa...
Džuliano Zeltiņš (foto: Valsts policija)
Džuliano Zeltiņš (foto: Valsts policija)

Jaunietis šā gada 3. oktobrī izgājis no Rīgas Bērnu, jauniešu un ģimeņu sociālā atbalsta centra struktūrvienības "Apīte". Iespējams, ar lidmašīnu devies uz Prāgu.

Pazīmes: augums 170 cm, vidējas miesas būves, melniem matiem.

Valts policija aicina aplūkot jaunieša fotogrāfiju un atsaukties ikvienu, kurš zina viņa iespējamo atrašanās vietu, zvanot pa tālruņa numuru 112!

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RīgaPrāgaČehijaValsts policija meklēBezvēsts pazudušie112

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