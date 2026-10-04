Stasis Žilinskis (foto: Valsts policija)
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Šodien 03:19
Meklē Stasi Žilinski, kurš pazuda pēc iziešanas no Rīgas sociālā centra "Gaiziņš"
Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Pierīgas Dienvidu iecirknis meklē bezvēsts prombūtnē esošo 1986. gadā dzimušo Stasi Žilinski.
Stasis Žilinskis (foto: Valsts policija)
Vīrietis šā gada 3. oktobrī ap pulksten 7.00 izgāja no Rīgas sociālā centra "Gaiziņš", Rīgā, Gaiziņa ielā 7, un līdz šīm brīdim viņa atrašanas vieta nav zināma.
Pazīmes: augums ap 180 cm, vidējās miesas būves, zila acu krāsa, galvas kreisajā pusē rēta, kas var būt piesegta ar matiem.
Valsts policija aicina aplūkot vīrieša fotogrāfiju un atsaukties ikvienu, kurš zina viņa iespējamo atrašanās vietu, zvanot pa tālruņa numuru 67950255, 67085938 vai 112!