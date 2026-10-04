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Papildināts:Šodien 11:35
Atrasts vīrietis, kurš pazuda pēc iziešanas no Rīgas sociālā centra "Gaiziņš"
Bezvēsts prombūtnē bijušais Stasis Žilinskis ir veiksmīgi atradies, informē Valsts policija.
Iepriekš vēstīts, ka Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Pierīgas Dienvidu iecirknis meklē bezvēsts prombūtnē esošo 1986. gadā dzimušo Stasi Žilinski.
Vīrietis šā gada 3. oktobrī ap pulksten 7.00 izgāja no Rīgas sociālā centra "Gaiziņš", Rīgā, Gaiziņa ielā 7, un līdz šīm brīdim viņa atrašanas vieta nebija zināma. Tagad vīrietis veiksmīgi atradies.