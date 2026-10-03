Politika
Šodien 02:05
Saskaitīta vairāk nekā puse balsu: premjera Kulberga "Apvienotais saraksts" vadībā ar milzīgu atrāvienu
Kad 15. Saeimas vēlēšanās saskaitīta vairāk nekā puse balsu, "Apvienotais saraksts" ir pārliecinošā vadībā, liecina Centrālās vēlēšanu komisijas (CVK) mājas lapa.
Pēc 52 procentu balsu saskaitīšanas aina ir šāda:
35,5% Apvienotais saraksts
13,0% Latvija pirmajā vietā
10,1% Nacionālā apvienība
8,7% Suverēnā vara / Jaunlatvieši
6,8% Zaļo un zemnieku savienība
6,4% Progresīvie
5,9% Jaunā vienotība
Pagaidām 5 procentu barjeru nepārvarējušie saraksti:
3,8% Mēs mainām noteikumus
2,1% Latvijas attīstībai
1,9% Stabilitātei!
1,4% Austošā saule Latvijai
0,9% Gobzema saraksts
0,8% Saskaņas centrs
0,3% Jaunā konservatīvā partija