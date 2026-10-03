Politika

Saskaitīta vairāk nekā puse balsu: premjera Kulberga "Apvienotais saraksts" vadībā ar milzīgu atrāvienu

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Kad 15. Saeimas vēlēšanās saskaitīta vairāk nekā puse balsu, "Apvienotais saraksts" ir pārliecinošā vadībā, liecina Centrālās vēlēšanu komisijas (CVK) mājas lapa.

Saskaitīta vairāk nekā puse balsu: premjera Kulber...

Pēc 52 procentu balsu saskaitīšanas aina ir šāda:

35,5% Apvienotais saraksts
13,0% Latvija pirmajā vietā
10,1% Nacionālā apvienība
  8,7% Suverēnā vara / Jaunlatvieši
  6,8% Zaļo un zemnieku savienība
  6,4% Progresīvie
  5,9% Jaunā vienotība

Pagaidām 5 procentu barjeru nepārvarējušie saraksti:

3,8% Mēs mainām noteikumus
2,1% Latvijas attīstībai
1,9% Stabilitātei!
1,4% Austošā saule Latvijai
0,9% Gobzema saraksts
0,8% Saskaņas centrs
0,3% Jaunā konservatīvā partija

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