15. Saeimas vēlēšanas Rīgā
Vēlēšanu pastarītes JKP premjera amata kandidāts Citskovskis skaidro pieticīgos rezultātus
Jaunās konservatīvās partijas (JKP) iespējamo neveiksmi 15. Saeimas vēlēšanās tās premjera amata kandidāts Jānis Citskovskis skaidro ar nepietiekamu finansējumu, ierobežotām iespējām sasniegt vēlētājus un pārāk vēlu sākto priekšvēlēšanu kampaņu.
Komentējot vēlētāju aptaujas jeb "exit poll" rezultātus, Citskovskis aģentūrai LETA norādīja, ka JKP kampaņas finansējums bijis vairākas reizes mazāks nekā lielajām partijām, kas, viņaprāt, būtiski ierobežojis iespējas izmantot reklāmu un citus komunikācijas kanālus. Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja dati liecinot, ka priekšvēlēšanu periodā JKP iztērējusi ap 14 000 eiro.
Citskovskis arī uzskata, ka partija nav spējusi sasniegt daļu savu iepriekšējo vēlētāju. Viņaprāt, vēlētāju attieksmi ietekmējusi arī vilšanās partijas darbībā pēc tās labākā rezultāta 2018. gada Saeimas vēlēšanās, kā arī tas, ka daļa sabiedrības joprojām partiju saista ar tās iepriekšējo vadību un agrākajiem, neizpildītajiem solījumiem.
JKP sākotnēji vēlēšanās bija izvirzījusi mērķi iegūt 2% balsu. Citskovskim pievienojoties sarakstam, partijas reitings bijis ap 1%, tādēļ 2% rezultāts, viņa vērtējumā, bija reāls sasniedzamais mērķis. Ja rezultāts būs zemāks, tas, viņaprāt, vērtējams kā neapmierinošs.
Vienlaikus Citskovskis norādīja, ka šobrīd vēlēšanu rezultāti nav galīgi un partija sagaida balsu skaitīšanas noslēgumu. Pēc tam esot nepieciešams analizēt kampaņu un saprast, kas nav izdarīts, lai sasniegtu iepriekšējos partijas vēlētājus. Viņš uzsver, ka šis ir viņa personīgais vērtējums kā JKP premjera amata kandidātam, bet partijas kopējo vērtējumu var sniegt tās vadība.
Vērtējot vēlēšanu rezultātus kopumā, viņš norāda uz būtiskām izmaiņām politiskajā situācijā pēc Evikas Siliņas (JV) valdības krišanas un jaunās valdības izveidošanas. Viņaprāt, galvenā vēlēšanu ieguvēja ir "Apvienotā saraksta" vadītā politiskā komanda, bet mazajām partijām, tostarp jaunajiem politiskajiem spēkiem, pārvarēt 5% barjeru varētu neizdoties.
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Viņš uzskata, ka jaunās valdības izveide un tās vadītāja komunikācijas stils ir mainījis vēlētāju izvēli, savukārt JKP dažādu iemeslu dēļ nav izdevies pietiekami efektīvi uzrunāt vēlētājus.
Jau rakstīts, ka 15. Saeimas vēlēšanās pārliecinoši uzvarējis AS, liecina Nacionālās informācijas aģentūras LETA sadarbībā ar Latvijas Sabiedrisko mediju (LSM) un Rīgas Stradiņa universitāti (RSU) sestdien veiktā nobalsojušo vēlētāju aptauja pie iecirkņiem.
Saskaņā ar vēlētāju aptaujas datiem 5% barjeru varētu būt pārvarējušas un Saeimā iekļūtu vēl piecas partijas - "Latvija pirmajā vietā" (LPV), "Progresīvie", "Suverēnā vara"/"Jaunlatvieši", Nacionālā apvienība (NA) un JV.
To, kuras partijas būs pārstāvētas 15. Saeimā, gan parādīs tikai oficiālie Centrālās vēlēšanu komisijas (CVK) apkopotie dati.
Par AS saskaņā ar aptaujas datiem varētu būt nobalsojuši 35,6% vēlētāju, par LPV - 11,3%, par "Progresīvajiem" - 11,1%, par "Suverēno varu"/"Jaunlatviešiem" - 10,8%, par NA - 8,7%, bet par JV - 6,7%.
Savukārt ZZS, "Latvijas attīstībai" (LA) un "Mēs mainām noteikumus" (MMN) saskaņā ar aptaujas rezultātiem ir zem 5% barjeras. Par ZZS varētu būt balsojuši 3,7%, par LA 3,1% un par MMN 3% vēlētāju.
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Pārējās partijas varētu būt saņēmušas mazāk par 2% balsu, kas nodrošinātu valsts finansējumu līdz nākamajām Saeimas vēlēšanām. "Stabilitātei!" aptaujā guvusi 1,7%, "Austošā saule Latvijai" - 1,3%, "Gobzema saraksts" - 0,9%, "Saskaņas centrs" - 0,6%, bet Jaunā konservatīvā partija (JKP) - 0,2% atbalstu.
Pie vairāk nekā 70 iecirkņiem visā Latvijā tika aptaujāti vairāk nekā 6500 nobalsojušo vēlētāju. Šogad izvēli neatklāja 30% aptaujāto, kas ir tikpat, cik pirms četriem gadiem.
Ņemot vērā novērojumus pie iecirkņiem, izvēli neatklājušo cilvēku skaits būtiski pieaudzis Zemgalē, kur tradicionāli labus rezultātus uzrādījusi ZZS, tādēļ ZZS varētu būt saņēmusi arī vairāk balsu, nekā to atklāja aptaujātie. Nedaudz biežāk nekā iepriekš savu izvēli neatklāja cilvēki Rīgā un Vidzemē, savukārt atklātāki bija vēlētāji Kurzemē un Latgalē.
Novērojumi liecina, ka nav mainījusies proporcija starp to, kāda pēc intervētāju dzirdētā varētu būt neatbildējušo dzimtā valoda - kopumā divas trešdaļas bija latviski runājoši. Tomēr Latgalē un Rīgā no tiem, kas neatklāja savu izvēli, krieviski runājošo bija teju puse.
No iepriekšējās pieredzes zināms, ka balsotāji nereti nevēlas atklāt, ka atbalstījuši politiskos spēkus, kam atsevišķos jautājumos ir radikālāka nostāja. Tādēļ iespējams, ka lielākas nobīdes no oficiālajiem rezultātiem varētu būt arī partijām, par kurām tradicionāli vairāk balso krievvalodīgie iedzīvotāji.
Rīgas un Latgales iecirkņos, kur tradicionāli bija "Saskaņas" un pēc tam "Stabilitātei!" atbalstītāju pārsvars, aptaujā cilvēki šoreiz visbiežāk nosauca "Suverēnās varas"/"Apvienības jaunlatvieši" sarakstu. Latgalē visvairāk balsu saņēmusi LPV.
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Jāņem vērā, ka pirms vēlēšanu dienas savas balsis šogad nodeva 11,2% vēlētāju, salīdzinot ar 4,11% pirms četriem gadiem, kad iepriekšējā balsošana bija iespējama tikai trīs dienas un limitētā skaitā iecirkņu. Iepriekšējā balsošanā novēlējušie pilsoņi aptaujā netiek iztaujāti.
Pirms četriem gadiem lielākajai daļai partiju aptaujas uzrādītais rezultāts no oficiālā neatšķīrās vairāk par 1,5 procentpunktiem, izņemot JV un "Progresīvos", kam aptauja uzrādīja attiecīgi par 3,5 un 2,1 procentpunktu lielāku atbalstu.
Metodoloģisko atbalstu aptaujas veikšanā sniedz tirgus un sabiedriskās domas pētījumu centrs SKDS. Latgalē aptaujas veikšanā iesaistījušies arī nevalstiskā sektora pārstāvji.
CVK sākotnējos vēlēšanu datus sola paziņot naktī. Svētdien būs zināmi vēlēšanu provizoriskie rezultāti lielākajā daļā iecirkņu.