LPV pārstāvis Edmunds Zivtiņš: kamēr “Suverēnā vara” netiks galā ar ģeopolitisko jautājumu, nekāda sadarbība nav iespējama
Partijas "Latvija pirmajā vietā” (LPV) pārstāvis Edmunds Zivtiņš kategoriski noraida savas partijas sadarbības iespēju ar “Suverēno varu”, kamēr tā nebūs mainījusi savu viedokli Ukrainas kara jautājumā.
Uz portāla jauns.lv lūgumu komentēt viedokli par to, ka LPV ir līdzīga vērtību sistēma ar “Suverēno varu” dažādos jautājumos, piemēram, krievu valodas lietošanā skolās, bet krasi atšķiras nostāja Ukrainas kara jautājumā, Zivtiņš apstiprināja, ka tā ir sarkanā līnija, ņemot vērā to, ka “Suverēnajai varai” ir krasi prokremliska nostāja un izteikti negatīva attieksme pret palīdzību Ukrainai cīņā pret Krievijas agresiju. ““Suverēnajai varai” ir jātiek galā ar šo ģeopolitisko jautājumu. Kamēr viņi netiks galā ar šo jautājumu, nekādas sadarbības ar viņiem nav iespējams,” uzskata Zivtiņš.
Vaicāts par LPV ideoloģiski tuvajiem sabiedrotajiem Zivtiņš atzina, ka tādus nesaskata, taču Latvijas izaugsmes labad var vienoties ar dažiem partneriem, kā labs variantu minot koalīciju ar “Apvienoto sarakstu” un “Nacionālo apvienību”. Vienlaikus viņš kategoriski nevēlas “Progresīvo” un “Jaunās Vienotības” klātbūtni valdībā, tos vainojot Latvijas novešanā pašreizējā krīzē. “Būtiskākais un pats galvenais ir Latviju uzliktu pareizām sliedēm, lai mēs neaizņemtos katru gadu pa 2,5 miljardiem, bet sāktu pelnīt, lai nebūtu skolas jāslēdz, lai veselības aprūpu būtu pieejama, lai algas, lai minimāla alga, lai pensijas būtu normālas,” sacīja Zivtiņš.