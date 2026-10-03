CVK skaidro, ar ko ir saistīta balsu skaitīšanas kavēšanās
Balsu skaitīšanas kavēšanās ir saistīta ar procedūru, kas iecirkņiem jāievēro, pirms tiek vērtas vaļā vēlēšanu urnas, lai gūtu pārliecību, ka netiek divreiz pieskaitītas vēlētāju glabāšanā nodotās balsis, informē Centrālā vēlēšanu komisija (CVK).
Sīkāku skaidrojumu par izveidojušos situāciju CVK sola sniegt plkst. 1 gaidāmajā preses konferencē.
Valsts digitālās attīstības aģentūra norāda, ka kavēšanās nav saistīta ar Vēlēšanu platformu, tajā skaitā Elektronisko tiešsaistes vēlētāju reģistru (ETVR).
Jau ziņots, ka Rīgas Valsts 1. ģimnāzijā šonakt plkst. 1 notiks CVK preses konference, kurā tiks skaidrota kavēšanās ar 15. Saeimas vēlēšanu urnu atvēšanu un balsu skaitīšanu.
Vairākas stundas pēc vēlēšanu beigām joprojām nebija sākta balsu skaitīšana, jo turpinājās datu pārbaude ETVR, aģentūrai LETA pastāstīja Rīgas vēlēšanu komisijas locekle Laura Krastiņa.
Ap plkst. 22.30 CVK priekšsēdētāja vietniece Iveta Blaua informēja, ka sakarā ar to, ka daudzās pašvaldībās jāprecizē dati, vēlēšanu kastes netiek atvērtas. Tika sasaukta CVK sēde, lai lemtu par turpmāko rīcību.
Neskatoties uz to, ka vēlēšanu iecirkņiem nebija ļauts atvērt vēlēšanu urnas, CVK mājaslapā parādījās balsošanas rezultāti virknē ārzemju iecirkņu, kā arī vienā iecirknī Jūrmalā. Vēlāk informācija par balsošanas rezultātiem Jūrmalā no CVK mājaslapas pazuda.
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Ap plkst. 23 CVK paziņoja, ka CVK ārkārtas sēdē nolemts atļaut sākt balsu skaitīšanu ar to vēlēšanu kastu atvēršanu, kuras izmantotas sestdien un kurās nav reģistrācijas aplokšņu no iepriekšējās balsošanas perioda.