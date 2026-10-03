Rīgā vēlēšanu dienā tā arī nav sākts atvērt vēlēšanu aploksnes
Vēlēšanu dienā Rīgā nav izdevies atvērt vēlēšanu aploksnes, atzina Rīgas vēlēšanu komisijas locekle Laura Krastiņa.
Sestdien četrās stundās pēc balsošanas beigām Rīgā nav atvērta neviena vēlēšanu aploksne, jo to neparedz līdz šim sniegtās Centrālās vēlēšanu komisijas (CVK) norādes. Līdz šim CVK ļāvusi skaitīt balsis tajās vēlēšanu kastēs, kurās neatrodas balsis reģistrācijas aploksnēs. Līdz ar to vēlēšanu iecirkņi atver kastes un izskaita tajās esošās aploksnes, tās neatverot.
Krastiņa skaidroja, ka Rīgas vēlēšanu komisija vēl nav saņēmusi jaunas norādes par turpmākajām rīcībām, attiecīgi tā nevar nodot jaunas instrukcijas arī vēlēšanu iecirkņiem.
Galvaspilsētas vēlēšanu komisija gaida, kad no CVK nāks norādījumi par turpmākajām rīcībām.
Kā vēstīts, nepilnas trīs stundas pēc vēlēšanu beigām joprojām nebija sākta balsu skaitīšana, jo turpinājās datu pārbaude Elektroniskajā tiešsaistes vēlētāju reģistrā (ETVR), pavēstīja Krastiņa.
Ap plkst. 22.30 CVK priekšsēdētāja vietniece Iveta Blaua informēja, ka sakarā ar to, ka daudzās pašvaldībās jāprecizē dati, vēlēšanu kastes netiek atvērtas. Tika sasaukta CVK sēde, lai lemtu par turpmāko rīcību.
Neskatoties uz to, ka vēlēšanu iecirkņiem nebija ļauts atvērt vēlēšanu urnas, CVK mājaslapā parādījās balsošanas rezultāti virknē ārzemju iecirkņu, kā arī vienā iecirknī Jūrmalā. Vēlāk informācija par balsošanas rezultātiem Jūrmalā no CVK mājaslapas pazuda.
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Ap plkst. 23 CVK paziņoja, ka CVK ārkārtas sēdē nolemts atļaut sākt balsu skaitīšanu ar to vēlēšanu kastu atvēršanu, kuras izmantotas sestdien un kurās nav reģistrācijas aplokšņu no iepriekšējās balsošanas perioda.
Neilgi pirms pusnakts CVK paziņoja, ka gaidāma preses konference par balsu skaitīšanas aizkavēšanos.