Politologs Skudra skaidro, ko rekordzemā vēlētāju aktivitāte nozīmē Latvijas politiskajai demokrātijai
Zemā 15. Saeimas vēlētāju aktivitāte ir nopietns signāls, ka Latvijas politiskā demokrātija piedzīvo krīzi, paziņoja politologs Ojārs Skudra.
Apkopojot datus par vēlētāju aktivitāti 1033 no 1059 iecirkņiem, redzams, ka 15. Saeimas vēlēšanās provizoriski nobalsojuši 51,63% vēlētāju, kas ir zemākā vēlētāju aktivitāte pēc neatkarības atjaunošanas.
Skudra vērtēja, ka šī ir krīzes pazīme, kā arī negatīvs rekords Latvijas demokrātiskā parlamentārisma vēsturē.
Viņš pieļāva, ka Rīgā un Latgalē tā dēvētie krievvalodīgie masveidā nav devušies uz vēlēšanām, jo viņus neuzrunāja Aināra Šlesera un "Suverēnās varas"/"Apvienības Jaunlatvieši" piedāvājums. Tāpat viņš piebilda, ka arī "Stabilitātei!" un "Saskaņas centram" pēc provizoriskajiem datiem nav veicies labi.
15. Saeimas vēlēšanās aktīvākie vēlētāji bijuši Vidzemes vēlēšanu apgabalā. Politologs aktivitāti Vidzemē skaidroja ar ekonomiskās attīstības līmeni, kā arī mazāku "sociālo problēmu asumu", tādēļ vēlētāju gatavība un apmierinātība ar dzīvi Vidzemē ir lielāka.
Savukārt Zemgalē un Kurzemē, viņaprāt, stāvoklis ir sliktāks, jo tur nav lielu pilsētu un ekonomisko centru, izņemot Liepāju un daļēji Ventspili, tādēļ dalība vēlēšanās ir bijusi zemāka.
Viņš norādīja, ka vēlētāju aktivitāte liecina par veselu rindu problēmu, kuras kādu iemeslu dēļ netiek risinātas efektīvi. Viņaprāt, lielākās problēmas ir medicīna, izglītība un sociālie pabalsti, jo liela daļa pensionāru dzīvo nabadzībā vai uz nabadzības sliekšņa.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Tāpat viņš vērtēja, ka daļa vēlētāju ir noticējusi AS un Andrim Kulbergam, tādēļ ir vismaz šie 50% vēlētāju.
LETA jau ziņoja, ka otrs zemākais aktivitātes rezultāts bija 13. Saeimas vēlēšanās, kad nobalsoja 54,56% vēlētāju, bet trešais zemākais aktivitātes rādītājs bija 12. Saeimas vēlēšanās, kad nobalsoja 58,85% vēlētāju.
Lielākā vēlētāju aktivitāte pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas bija 5. Saeimas vēlēšanās, kad nobalsoja 89,9% vēlētāju.
6. Saeimas vēlēšanās piedalījās 71,9% balsstiesīgo, 7. Saeimas vēlēšanās - 71,89%, 8. Saeimas vēlēšanās - 71,51%, 10. Saeimas vēlēšanās - 63,12%, 9. Saeimas vēlēšanās - 60,98%, 11. Saeimas vēlēšanās - 59,45%, bet 14. Saeimas vēlēšanās - 59,41% balsstiesīgo.