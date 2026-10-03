CVK sola tuvākajā laikā paziņot, kādēļ joprojām nav sākta balsu skaitīšana
Tuvākajā laikā tiks sasaukta preses konference, lai informētu par situāciju, kas saistīta ar vēlēšanu kastu atvēršanas aizkavēšanos, paziņojusi Centrālā vēlēšanu komisija (CVK).
Pirms tam CVK ārkārtas sēdē tika nolemts atļaut sākt balsu skaitīšanu ar to vēlēšanu kastu atvēršanu, kuras izmantotas šodien un kurās nav reģistrācijas aplokšņu no iepriekšējās balsošanas perioda. Tomēr nepilnas trīs stundas pēc vēlēšanu beigām joprojām nebija sākta balsu skaitīšana, jo turpinās datu pārbaude Elektroniskajā tiešsaistes vēlētāju reģistrā (ETVR), paziņoja Rīgas vēlēšanu komisijas locekle Laura Krastiņa.
Viņa skaidroja, ka patlaban vēl tiek veikta datu verifikācija un pārbaude. Tikai pēc šīs procedūras pabeigšanas, kā arī tad, kad tiks noslēgtas darbības ETVR, iecirkņos varēs sākt pārbaudīt, kuri šonedēļ balsi glabāšanā nodevušie ir mainījuši savu izvēli. Pēc tam, kad šie cilvēki tiks konstatēti, viņu aploksnes tiks nošķirtas no derīgajām aploksnēm, kas savukārt tiks apvienotas ar šodien saņemtajām vēlēšanu aploksnēm, vēsta LETA.
Kopš plkst. 20, kad noslēdzās vēlētāju uzņemšana, nav sākta balsu skaitīšana. Vēlēšanu iecirkņos netiek atvērtas balsošanas urnas.
Tikmēr CVK priekšsēdētāja vietniece Iveta Blaua informēja, ka sakarā ar to, ka daudzās pašvaldībās jāprecizē dati, vēlēšanu kastes netiek atvērtas. Tika sasaukta CVK sēde, lai lemtu par turpmāko rīcību.
Neskatoties uz to, ka vēlēšanu iecirkņiem patlaban nav ļauts atvērt vēlēšanu urnas, CVK mājaslapā redzams, ka ir parādījušies balsošanas rezultāti virknē ārzemju iecirkņu, kā arī vienā iecirknī Jūrmalā.