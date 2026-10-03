VIDEO: vēlētāju aptauja sola vēsturisku uzvaru - Tavars iezīmē AS prioritātes
Nobalsojušo vēlētāju aptaujas ("exit poll") uzrādītais atbalsts "Apvienotajam sarakstam" (AS) aptuveni 35–36% apmērā, ja tas apstiprināsies oficiālajos datos, būs labākais rezultāts atjaunotās Latvijas vēlēšanu vēsturē, taču vienlaikus tā ir milzīga atbildība, norādīja AS pārstāvis Edgars Tavars.
Tavars pauda pateicību ikvienam vēlētājam, kurš atdevis balsi par AS, norādot, ka partijai tas ir izšķiroši svarīgi, lai izpildītu dotos solījumus. Viņš atzīmēja, ka pirmsvēlēšanu aptauju koridors AS prognozēja atbalstu no 18 līdz pat 36%, un pašreizējie "exit poll" dati rāda, ka spēks pietuvojies prognožu augstākajam slieksnim. Vienlaikus politiķis aicināja nesteigties ar pārāk drosmīgiem secinājumiem un sagaidīt oficiālos Centrālās vēlēšanu komisijas apkopotos datus.
"Apvienotais saraksts" gaida vēlēšanu rezultātus
Partiju apvienības "Apvienotais saraksts" pārstāvji sagaida 15. Saeimas vēlēšanu rezultātus.
Noraidot pieņēmumu, ka šīs politiskajam spēkam ir tikai otrās vēlēšanas, Tavars vērsa uzmanību, ka šīs ir jau ceturtās vēlēšanas, kurās AS vai to veidojošās partijas sekmīgi piedalās, atgādinot par 14. Saeimas vēlēšanām, dalību pašvaldībās, tostarp Rīgas domē, un Eiropas Parlamenta vēlēšanām, kurās mandātu ieguva Reinis Pozņaks. Viņš uzsvēra, ka aiz šiem panākumiem slēpjas smags darbs un ievērojami personīgie upuri, ziedojot ģimenei un atpūtai paredzēto laiku.
Komentējot iespējamo valdības koalīcijas sastāvu, Tavars sacīja, ka par pamatu sarunām var ņemt iepriekšējo koalīciju, taču ar pilnīgi citu atbildības sadalījumu par labu AS un daudz stingrāku premjera amata kandidāta Andra Kulberga deklarācijas un programmas uzstādījumu realizāciju.
15. Saeimas vēlēšanas Rīgā
Tavars pauda pārliecību, ka turpināsies līdzšinējā ciešā sadarbība ar Nacionālo apvienību, kā arī tiks vestas sarunas ar "Jauno vienotību" un citiem politiskajiem spēkiem. Viņaprāt, būtiskākais ir nevis konkrēts partiju sastāvs, bet gan spēja risināt ekonomiskos un drošības izaicinājumus, kas Latvijā pašlaik ir ļoti nopietni.