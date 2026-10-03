"Rezultāti ir graujoši." Kariņš neslēpj vilšanos par "Jaunās Vienotības" rādītājiem vēlētāju aptaujās
Partijas "Jaunā vienotība" (JV) vēlētāju aptaujas rezultāti ir graujoši, pauda bijušais Ministru prezidents un bijušais JV partijas biedrs Krišjānis Kariņš.
Atbilstoši nobalsojušo vēlētāju aptaujai pie iecirkņiem ("exit poll") par JV varētu būt balsojuši 6,7% vēlētāju. Savukārt 2022. gadā notikušajās Saeimas vēlēšanās par JV nobalsoja 18,97% vēlētāju.
15. Saeimas vēlēšanas Rīgā
Kariņš sacīja, ka JV provizoriskie rezultāti ir graujoši, lai gan bijušie partijas kolēģi šīs ziņas vēl cenšas pasniegt "pozitīvā gaismā".
"Iepriekšējās vēlēšanās JV uzvarēja, un tagad partija faktiski ir atpakaļ, kur bija 2018. gadā. Protams, to skaidrāk varēs redzēt pēc oficiālajiem rezultātiem," sacīja bijušais premjers.
Viņš norādīja, ka bija arī vairākas likumsakarības, kāpēc tas varēja notikt, tostarp pēdējā laikā tas bija saistāms ar uzkrītošu vadības trūkumu.
Komentējot, kas varēja samazināt JV reitingus, Kariņš sacīja, ka bijusī premjere Evika Siliņa (JV) ir darījusi visu, lai pēdējo trīs gadu laikā veicinātu šo reitinga kritumu, kā arī partijā bijušas vairākas taktiskas kļūdas, tostarp novēlota premjera kandidāta maiņa uz Arvilu Ašeradenu.
15. Saeimas vēlēšanas Latvijas reģionos
Šodien, 3. oktobrī, notiek 15. Saeimas vēlēšanas, kurās par 100 deputātu vietām sacenšas 1428 kandidāti no 14 politisko spēku sarakstiem.
Viņš rezumēja, ka partija iekšienē nav noskaidrojusi savstarpējās attiecības, kā partija attīstīsies un kurš to vadīs.
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Kariņš arī piebilda, ka savukārt Apvienotajam sarakstam (AS) ir izdevies pārliecināt ievērojamu skaitu vēlētāju, ko viņš skaidroja ar varas maiņu īsi pirms vēlēšanām un "lielās tribīnes" iegūšanu.
Viņš sacīja, ka pārējo partiju provizoriskie rezultāti nav pārsteidzoši un ir līdzīgi kā aptaujās, tomēr viņš uzsvēra, ka gala rezultāti var būt citādāki ar lielākām vai mazākām nobīdēm.
LETA jau ziņoja, ka 15. Saeimas vēlēšanās pārliecinoši uzvarējis AS, liecina Nacionālās informācijas aģentūras LETA sadarbībā ar Latvijas Sabiedrisko mediju (LSM) un Rīgas Stradiņa universitāti (RSU) sestdien veiktā nobalsojušo vēlētāju aptauja pie iecirkņiem ("exit poll").
Saskaņā ar vēlētāju aptaujas datiem 5% barjeru varētu būt pārvarējušas un Saeimā iekļūtu vēl piecas partijas - "Latvija pirmajā vietā" (LPV), "Progresīvie", "Suverēnā vara"/"Jaunlatvieši", Nacionālā apvienība (NA) un JV.
To, kuras partijas būs pārstāvētas 15. Saeimā, gan parādīs tikai oficiālie Centrālās vēlēšanu komisijas (CVK) apkopotie dati.
Par AS saskaņā ar aptaujas datiem varētu būt nobalsojuši 35,6% vēlētāju, par LPV - 11,3%, par "Progresīvajiem" - 11,1%, par "Suverēno varu"/"Jaunlatviešiem" - 10,8%, par NA - 8,7%, bet par JV - 6,7%.
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Savukārt Zaļo un zemnieku savienība (ZZS), "Latvijas attīstībai" (LA) un "Mēs mainām noteikumus" (MMN) saskaņā ar aptaujas rezultātiem ir zem 5% barjeras. Par ZZS varētu būt balsojuši 3,7%, par LA 3,1% un par MMN 3% vēlētāju.
Pārējās partijas varētu būt saņēmušas mazāk par 2% balsu, kas nodrošinātu valsts finansējumu līdz nākamajām Saeimas vēlēšanām. "Stabilitātei!" aptaujā guvusi 1,7%, "Austošā saule Latvijai" - 1,3%, "Gobzema saraksts" - 0,9%, "Saskaņas centrs" - 0,6%, bet Jaunā konservatīvā partija (JKP) - 0,2% atbalstu.
Pie vairāk nekā 70 iecirkņiem visā Latvijā tika aptaujāti vairāk nekā 6500 nobalsojušo vēlētāju. Šogad izvēli neatklāja 30% aptaujāto, kas ir tikpat, cik pirms četriem gadiem.