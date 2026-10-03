15. Saeimas vēlēšanās aktivitāte bijusi zemākā pēc neatkarības atjaunošanas
15. Saeimas vēlēšanās vēlētāju aktivitāte bijusi zemākā pēc neatkarības atjaunošanas.
Apkopojot datus par vēlētāju aktivitāti 995 no 1059 iecirkņiem, redzams, ka 15. Saeimas vēlēšanās provizoriski nobalsojuši 50,81% vēlētāju.
15. Saeimas vēlēšanas Latvijas reģionos
Šodien, 3. oktobrī, notiek 15. Saeimas vēlēšanas, kurās par 100 deputātu vietām sacenšas 1428 kandidāti no 14 politisko spēku sarakstiem.
Otrs zemākais aktivitātes rezultāts bija 13. Saeimas vēlēšanās, kad nobalsoja 54,56%, bet trešais zemākais aktivitātes rādītājs - 12. Saeimas vēlēšanās - 58,85%.
15. Saeimas vēlēšanas Rīgā
Lielākā vēlētāju aktivitāte pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas bija 5. Saeimas vēlēšanās - 89,9%.
6. Saeimas vēlēšanās piedalījās 71,9% balsstiesīgo, 7. Saeimas vēlēšanās - 71,89%, 8. Saeimas vēlēšanās - 71,51%, 10. Saeimas vēlēšanās - 63,12%, 9. Saeimas vēlēšanās - 60,98%, 11. Saeimas vēlēšanās - 59,45%, bet 14. Saeimas vēlēšanās - 59,41%.