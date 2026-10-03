Daugavpils Universitātes 160. vēlēšanu iecirknī, kur iepriekš tika fiksēts elektrības pārrāvums, ir atjaunota elektrības padeve, norādīja Daugavpils vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja Ruta Velika. Elektrības pārrāvums tika fiksēts piecas minūtes pirms plkst. 20.

Daugavpils Universitātes vēlēšanu iecirknis palicis bez elektroapgādes

Daugavpils Universitātes 160. vēlēšanu iecirknī, kur iepriekš tika fiksēts elektrības pārrāvums, ir atjaunota elektrības padeve, norādīja Daugavpils vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja ...

Politika

FOTO: Daugavpilī vēlēšanu iecirknī īsi pirms durvju slēgšanas pazūd elektrība

Ziņu nodaļa

Jauns.lv / LETA

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Daugavpils Universitātes 160. vēlēšanu iecirknī, kur iepriekš tika fiksēts elektrības pārrāvums, ir atjaunota elektrības padeve, norādīja Daugavpils vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja Ruta Velika.

FOTO: Daugavpilī vēlēšanu iecirknī īsi pirms durvj...

Viņa sacīja, ka elektrības pārrāvums tika fiksēts piecas minūtes pirms plkst. 20. Pēc viņas teiktā, balsošana netika ietekmēta, jo telefoni un portatīvie datori bija uzlādēti, kā arī tika izmantotas sveces un lukturīši.

Centrālās vēlēšanu komisijas pārstāve Iveta Rozenfelde iepriekš pavēstīja, ka elektrības pārrāvuma dēļ tika informētas drošības iestādes. Ja elektrība netiktu atjaunota tuvākajā laikā, pašvaldība būtu lēmusi par balsu skaitīšanas vietas pārcelšanu uz citu drošu vietu.

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