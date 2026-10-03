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Politika
Šodien 21:42
"Progresīvie" gatavi koalīcijas sarunām, taču nosauc sarkanās līnijas
Partijas "Progresīvie" Ministru prezidenta amata kandidāts Andris Šuvajevs sarunā ar portālu Jauns.lv pauda gatavību iesaistīties koalīcijas veidošanā, tomēr uzsvēra, ka partijai ir skaidras "sarkanās līnijas" un prioritātes, tostarp dzīves dārdzības mazināšana.
Šuvajevs uzsvēra, ka partija vispirms sagaidīs oficiālos vēlēšanu rezultātus. Vienlaikus Šuvajevs sacīja, ka Kulbergs ir uzvarējis vēlēšanās, ka iniciatīva par koalīcijas veidošanu būs Andra Kulberga rokās.Vērtējot turpmāko darbu, Šuvajevs atzina, ka nākamie četri gadi būs politiski sarežģīti.
"Progresīvie" gaida vēlēšanu rezultātus
Iezīmējot "sarkanās līnijas", Šuvajevs bija kategorisks, norādot, ka partija nesadarbosies ne ar Aināru Šleseru, ne ar Jūliju Stepaņenko. Viņš uzsvēra, ka visiem pro-eiropeiskajiem spēkiem jāvienojas par kopīgiem drošības jautājumiem un jāstrādā kopā.