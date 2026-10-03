Vēlētāju aktivitāte šogad nesasniedz iepriekšējo Saeimas vēlēšanu rādītājus
15. Saeimas vēlēšanās Latvijā nobalsojuši vismaz 788 000 vēlētāju jeb 50,59% balsstiesīgo iedzīvotāju, liecina Centrālās vēlēšanu komisijas daļēji apkopotie dati.
Tostarp sestdien nobalsojuši vismaz 618 500 vēlētāju jeb 39,7% balsstiesīgo iedzīvotāju, bet pārējie balsi nodeva glabāšanā iepriekšējās dienās.
15. Saeimas vēlēšanas Latvijas reģionos
Šodien, 3. oktobrī, notiek 15. Saeimas vēlēšanas, kurās par 100 deputātu vietām sacenšas 1428 kandidāti no 14 politisko spēku sarakstiem.
Iedzīvotāju aktivitāte šajās Saeimas vēlēšanās bijsui mazāka nekā iepriekšējās parlamenta vēlēšanās, kas notika 2022. un 2018. gadā. Toreiz vēlēšanu iecirkņi vēlēšanu dienā strādāja vienu stundu ilgāk, bet balss nodošana glabāšanā bija iespējama tikai trīs dienas un limitētā skaitā iecirkņu.
Pirms četriem gadiem Saeimas vēlēšanās nobalsoja 59,41% balsstiesīgo, bet pirms astoņiem gadiem - 54,56%.
Jau vēstīts, ka 15. Saeimas vēlēšanās Latvijā un ārvalstīs balsstiesīgo skaits ir 1 557 615.Vēlēšanu iecirkņi Latvijā sestdien bija atvērti līdz 20.