Saeimas vēlēšanas aizritējusi bez kiberdrošības incidentiem; konstatētas vairākas viltus mājaslapas
15. Saeimas vēlēšanu diena Latvijā kopumā aizvadīta bez starpgadījumiem, un kibertelpā nav konstatēti apdraudējumi vai kiberdrošības incidenti, kas varētu ietekmēt vēlēšanu norisi, informēja Informācijas tehnoloģiju drošības incidentu novēršanas institūcijā "CERT.LV".
Veicot kibertelpas uzraudzību, dienas laikā identificēti atsevišķi maznozīmīgi notikumi. Fiksēti kiberuzbrucēju mēģinājumi atrast potenciālas ievainojamības atsevišķos valsts iestāžu tīmekļa resursos, taču šie mēģinājumi bijuši neveiksmīgi. Tie nav radījuši apdraudējumu iedzīvotāju datiem vai ietekmi uz resursu darbību.
Tāpat "CERT.LV" sadarbībā ar partneriem konstatējusi vairākas tīmekļvietnes, kuru domēna vārdi līdzīgi atsevišķu valsts iestāžu vai mediju mājaslapām, kā arī resursus, kas atdarina Centrālās vēlēšanu komisijas (CVK) mājaslapu un pirmšķietami paredzēti vēlēšanu rezultātu atspoguļošanai.
Vienā no identificētajām neoficiālajām vietnēm pārpublicēta CVK pieejamā informācija par deputātu kandidātu parādsaistībām, kas apstrādāta un sakārtota pēc parādu apjoma un citos griezumos, kādi CVK oficiālajā vietnē nav pieejami.
"CERT.LV" uzsver, ka nevienā no šīm vietnēm līdz šim nav konstatēts ļaundabīgs kods vai mēģinājumi izkrāpt iedzīvotāju datus. Patlaban tiek turpināta pastiprināta šo vietņu uzraudzība.
Lai arī kopējais kiberapdraudējumu līmenis valstī joprojām ir augsts un periodiski novērojama pastiprināta uzbrucēju aktivitāte pret Latvijas IT resursiem, šo aktivitāšu ietekme vēlēšanu dienā vērtējama kā nebūtiska, un situācija kibertelpā ir stabila. Visas ar vēlēšanu norisi saistītās sistēmas strādā stabili.
"CERT.LV" aicina iedzīvotājus uzticamu un oficiālu informāciju par vēlēšanu norisi, kandidātiem un rezultātiem meklēt tikai CVK oficiālajos informācijas kanālos – tīmekļvietnē "cvk.lv" un iestādes sociālo tīklu kontos. Iestāde turpina uzraudzīt situāciju un ir gatava operatīvi reaģēt potenciālu apdraudējumu gadījumā.