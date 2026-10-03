Saplēsts biļetens un necieņa pret valsts valodu: policija apkopojusi vēlēšanu dienas pārkāpumus
Valsts policija Saeimas vēlēšanu dienā septiņos gadījumos sākusi administratīvā pārkāpuma procesus.
Valsts policija Saeimas vēlēšanu dienā reaģējusi kopumā uz 25 signāliem par iespējamiem pārkāpumiem, no kuriem lielākā daļa pēc veiktajām pārbaudēm nav apstiprinājusies. Tomēr septiņos gadījumos sākti administratīvā pārkāpuma procesi - četros par sabiedriskās kārtības traucēšanu un trijos par priekšvēlēšanu aģitācijas likuma pārkāpumiem. Dažos gadījumos saņemto signālu pārbaudes vēl turpinās.
Tā Rīgā norit 15. Saeimas vēlēšanas iecirknī Nr. 86
15. Saeimas vēlēšanas iecirknī Nr. 86 Koka ēku renovācijas centrā "Koka Rīga" Rīgā.
Sabiedriskās kārtības traucēšana, pārkāpjot vispārpieņemtās uzvedības normas un traucējot vēlēšanu iecirkņa darbu, konstatēta Daugavpilī un Rīgā, kur viena persona vēlēšanu iecirknī bojāja tur izvietotos informatīvos plakātus, kā arī Jēkabpilī, kur izcēlās sadzīviska rakstura strīds, kura laikā viena no konfliktā iesaistītajām personām saplēsa nevajadzīgo vēlēšanu biļetenu.
Tāpat Augšdaugavas novadā, Locikos, kāda persona vēlēšanu iecirknī uzvedās nepiedienīgi un visu filmēja ar mobilo telefonu, to komentējot krievu valodā, kā arī rupji un necienīgi izteicās pret latviešu valodu, par ko materiāli tiks nosūtīti Valsts valodas centram izskatīšanai un lēmuma pieņemšanai.
15. Saeimas vēlēšanas Latvijas reģionos
Šodien, 3. oktobrī, notiek 15. Saeimas vēlēšanas, kurās par 100 deputātu vietām sacenšas 1428 kandidāti no 14 politisko spēku sarakstiem.
Savukārt aģitācijas likuma pārkāpumi konstatēti Aknīstē, Lestenē un Kurmenē, kur publiski pieejamā vidē atradās partijas aģitācijas materiāli.
Policija skaidro, ka patlaban turpina darbu sadarbībā ar iesaistītajām institūcijām un ir gatava nekavējoties reaģēt uz jebkādiem potenciāliem sabiedriskās kārtības un drošības riskiem.