VIDEO: "Viņi ātri izdara izvēli:" iecirkņa vadītāja atklāj, kā balsojuši rīdzinieki
15. Saeimas vēlēšanu rītā 76. vēlēšanu iecirknī, kas atrodas Rīgas Valsts 1. ģimnāzijā, balsošanas process sācies mierīgi, intervijā portālam Jauns.lv atzina iecirkņa komisijas vadītāja Daina.
Lai gan dienas pirmajās stundās vēlētāju plūsma ir mērena, komisijas vadītāja atzīmēja, ka cilvēki mostas pakāpeniski un apmeklētāju skaits pieaug.
Viņa norādīja, ka daudzi vēlētāji ierodas jau ar skaidru lēmumu un balsošanas process kabīnēs norit ātri un raiti, neaizkavējot citus. Līdzīga tendence novērota arī iepriekšējās dienās, kad vēlētāji izdarīja savu izvēli bez garas vilcināšanās.
Komentējot jautājumu par to, vai ir novērota kāda īpaša rosība vai starpgadījumi, Daina minēja, ka viss norit mierīgi. Vienīgais izceļamais "starpgadījums" bijis kāds vēlētājs, kurš ieradies kopā ar savu suni, kas arī novērojis visu balsošanas procesu.
Uz jautājumu, ko viņa vēlētos pateikt tiem, kuri vēl tikai domā, vai doties balsot, iecirkņa vadītāja uzsvēra vēlēšanu nozīmīgumu. "Latvija ir mūsu atbildība, un vēlēšanas ir mūsu privilēģija, kurā mēs varam šo atbildību izrādīt un parādīt," viņa norādīja, atgādinot, ka vēlēšanas ir būtiskas valsts nākotnei un ikvienam pilsonim būtu jāizmanto sava iespēja piedalīties.