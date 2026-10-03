VIDEO: "Mēs nedzīvojam slikti, mums ir sava valsts!" Vēlētājs aicina novērtēt to, kas mums ir
15. Saeimas vēlēšanu dienā pie kāda no Rīgas iecirkņiem sastapts iedzīvotājs portālam Jauns.lv skaidroja, cik būtiski ir doties balsot.
Vīrietis, taujāts par motivāciju piedalīties vēlēšanās, norādīja, ka daudzi sūdzas par izmaiņu trūkumu, taču tieši balsošana dod iespēju kaut ko mainīt. Viņaprāt, ja cilvēks nepiedalās vēlēšanās, viņam nav pamata vēlāk paust neapmierinātību par to, kas nav kārtībā. Nobalsojot par konkrētu partiju, vēlētājs iegūst tiesības prasīt no tās atbildību par doto solījumu nepildīšanu. Viņš aicināja balsot par tām partijām, kuras "Latviju noturēs".
Savās pārdomās viņš pievērsās arī patriotisma un valsts drošības jautājumiem. Vīrietis pauda viedokli, ka Latvijas iedzīvotājiem ir jāpriecājas par savu valsti, valodu un simboliem, un valsts ir jāmīl "kā sava māte un tēvs".
Runājot par ģeopolitisko situāciju, viņš pauda pārliecību par Latvijas drošību, uzsverot, ka valsts dalība NATO un Eiropas Savienībā ir garants tam, ka "mūs neviens nepametīs" un nenotiks traģiski notikumi, līdzīgi kā Ukrainā.
Vīrietis arī izteicās par cittautiešiem un valsts valodas nozīmi. Viņš norādīja, ka ikdienā komunicē ar draugiem krievu valodā, tomēr uzsvēra, ka, dzīvojot Latvijā, ir jāmāk latviešu valoda, līdzīgi kā jebkurā citā valstī ir jāzina tās vietējā valoda. Viņaprāt, ir jāpierod pie dažādām tautībām, un viņš pats apgalvoja, ka nevienu neignorē.