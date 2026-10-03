Rīgas vēlēšanu iecirknī lielās aktivitātes dēļ prognozē ilgu balsu skaitīšanu
Rīgas 85. pamatskolā esošā 101. vēlēšanu iecirkņa darbinieki lielās vēlētāju aktivitātes dēļ prognozē ilgu balsu skaitīšanu.
Kā prognozēja iecirkņa darbinieki, balsis būs jāskaita ilgi, jo vēlētāji balsojuši ļoti aktīvi. Centrālās vēlēšanu komisijas dati liecina, ka iecirknī līdz plkst. 16 nobalsojis 1401 cilvēks, no tiem 1055 sestdien.
Viņi arī pastāstīja, ka kāds vēlētājs pie ieejas atteicies uzrādīt personu apliecinošu dokumentu, bet vēlāk tomēr dokumentu uzrādījis un nobalsojis.
Vēlētāji pie darbiniekiem vērsušies, piemēram, ar jautājumiem, vai aploksne jāaizlīmē, kā arī par to, kā jāveic atzīmes vēlēšanu zīmē.
Savukārt iepriekšējās dienās vēlētājiem bijuši jautājumi par reģistrācijas aploksni, dažiem bijušas pretenzijas par to, ka uz tām tiek rakstīts personas vārds un uzvārds. Vēlētāji bažījušies, ka tādējādi būs zināms, par ko viņi balsojuši. Ar sistēmām iecirknī viss esot kārtībā.
Aktīvākais balsošanas laiks bijis līdz plkst. 14, ap plkst. 12 veidojušās arī vēlētāju rindas, kurās stāvējuši no desmit līdz 15 cilvēkiem. Ap plkst. 17 vēlētāju rindas nenovēroja, tomēr vēlētāji aktīvi cits pēc cita devās atdot savu balsi.
Jau vēstīts, ka sestdien Latvijā notiek 15. Saeimas vēlēšanas. Vēlēšanu iecirkņi Latvijā sestdien būs atvērti līdz plkst. 20.