VIDEO: "Ja tu neej, nekas nemainīsies!" ģimene Rīgā skaidro, kāpēc piedalās vēlēšanās
Lai kaut kas valstī mainītos, ir jādodas vēlēt – šādu pārliecību portālam Jauns.lv 15. Saeimas vēlēšanu dienā pauda kāda ģimene Rīgā.
Atbildot uz jautājumu, kāpēc vispār ir jāiet vēlēt, ģimenes galva norādīja uz sabiedrībā izplatīto paradumu kritizēt, pašiem nerīkojoties. "Visi visu laiku sūdzas, ka nekas nemainās. Bet, pirmkārt, kad tu ej vēlēt, tad tas ir atkarīgs no tevis. Ja tu vēlē, tad kaut kas var mainīties, ja tu neej, nu tad nekas nemainīsies," skaidroja vīrietis.
Viņa paustajai nostājai pilnībā piekrita arī sieva, ar smaidu piebilstot, ka vīram piekrīt "kā vienmēr".
Kamēr vecāki pilda savu pilsoņa pienākumu, ģimenes jaunākajai atvasei politiskās kaislības vēl ir svešas. Uz intervētāja jautājumu, vai arī viņš piekrīt vecāku teiktajam, bērns atzina: "Es nezinu, par ko iet runa," izpelnoties klātesošo smaidus un novēlējumu paaugties līdz brīdim, kad varēs doties balsot pats.
Jau ziņots, ka šodien visā Latvijā norisinās 15. Saeimas vēlēšanas, un iecirkņi balsošanai ir atvērti vēl līdz plkst. 20.00.